Vacunación y castraciones en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y jornadas de castración en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

Martes 9

Se realizará vacunación y registro de mascotas en Manzana 983, Lote 17, 50 Viviendas Empleados de Comercio, barrio Alto Comedero, en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

Además, a las 14 horas, el quirófano móvil estará operativo en calle Tarcui, Manzana AP2, Lote 24, Loteo Marcelino Vargas, barrio Los Perales.

Miércoles 10

Las tareas de vacunación y registro se desarrollarán en el CPV Santa Ana, ubicado en Capitán Krauss y Comodoro de la Colina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

Jueves 11

Se llevará a cabo una jornada de castración masiva gratuita en el CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara. Se otorgarán 45 turnos a las 8 horas y 45 turnos a las 14 horas.

Viernes 12

La vacunación y el registro tendrán lugar en la intersección de Josefa de Bustamante y Pioneros de Rochdaler, barrio El Balcón, de 9 a 12 horas.

En tanto, el quirófano móvil funcionará desde las 8 horas en Manzana AP 15, Lote 17, 4ª Etapa, barrio Tupac Amaru.

Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan a los vecinos concurrir con sus mascotas con correa y, en el caso de perros potencialmente peligrosos, con bozal.