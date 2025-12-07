Títulos de propiedad para seis familias de El Carmen

El intendente de El Carmen, Víctor González entregó escrituras de propiedad a seis familias residente en el barrio 1° de Mayo de esa comuna. De esta manera las beneficiarias pasaron a ser titulares de las viviendas que habitan desde varios años atrás.

La documentación las distribuyó junto al gobernador Carlos Sadir; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic y el secretario de Ordenamiento Territorial, Eduardo Cazón. "Es un paso fundamental que les permite contar con la seguridad jurídica de ser dueños de sus viviendas", afirmó.

La sencilla ceremonia de entrega de las carpetas de las escrituras se efectuó en el marco de la regularización que lleva adelante el Gobierno provincial en diferentes municipios donde las familias carecen de dicha y fundamental documentación.

Sobre el compromiso y gestión del Estado provincial para que cada vez más familias sean propietarias de sus viviendas, el gobernador expresó que actualmente más familias al contar con sus títulos de vivienda "tiene que ver con el trabajo que se hace desde el Ministerio de Infraestructura en regularizar su situación".

Con la titularidad los vecinos podrán tramitar otros beneficios, por ejemplo el microcrédito del Ivuj que les permite efectuar modificaciones o ampliaciones en sus viviendas, lo cual es posible únicamente disponiendo las escrituras.

Sadir destacó que el proceso de reglamentación "es posible junto al compromiso de los intendentes que efectúan un trabajo conjunto con el personal de la Dirección de Inmuebles".

"Acompañar estos procesos es un honor y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo y el bienestar de todas las familias carmenses. Por lo que continuaremos en este camino a lo largo de la gestión favoreciendo a los vecinos", agregó González.