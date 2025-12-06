“Aumentaron las consultas por gastroenteritis pero no se llegó al pico”

¿Se están observando muchos cuadros gastrointestinales en Jujuy en las últimas semanas?

Vos sabes que sí, que aumentó con respecto a la consulta general, pero aún no está en su mayor pico. A mí me parece que a medida que avance el calor, y sobre todo las lluvias que inciden directamente en la potabilización del agua, eso va a hacer que aumenten más las consultas.

Por supuesto que aumentaron los casos de gastroenteritis. Se llama gastroenteritis porque el paciente consulta por diarrea, o aumento del número de deposiciones, y tiene también náuseas, vómitos, malestar o dolor abdominal. Y cuando tiene el cuadro completo, la principal consecuencia es la deshidratación.

¿Qué síntomas se están repitiendo en las consultas?

Náuseas, vómitos, diarrea, y la mayoría de las veces ligado a algún consumo de un alimento que puede haber estado en mal estado, que viste que lo que más se descompone con el calor tiene que ver con lo que tenga tomate, huevo, mayonesa, o las verduras que no estén bien lavadas.

¿A qué podría deberse este brote gastrointestinal?

Indudablemente es el inicio de lo que tiene que ver con lo estacional, el calor y la lluvia no es una buena combinación, mala conservación de alimentos.

¿Y podría tratarse del agua?

Sí, y el agua tiene que ver con dos factores, uno: el agua corriente de la canilla que uno toma, porque viste que la mayoría de las veces cuando se usa la pava eléctrica, no todas hierven, y por tanto se llega a matar a la mayoría de los gérmenes. El agua tiene que tener por lo menos tres minutos de hervor como para decir que mínimamente se ha mejorado la calidad del agua.

Y lo otro: tiene que ver que en muchas casas tienen tanques de agua que jamás en la vida le hicieron un mantenimiento, entonces ahí, desde parásitos en adelante, podes tener cualquier tipo de germen que te genere la gastroenteritis o la infección intestinal.

¿Estos cuadros se están transmitiendo de persona a persona o cómo circulan?

No, la infección a nivel individual. Si te sentás a comer en la calle un choripán con mayonesa o un super pancho que estuvo todo el día al sol. Ahora, si en la casa comen frutillas que ahora están riquísimas, pero que estuvieron a la venta todo el día al sol, obviamente que va a haber familias completas que están con el cuadro de gastroenteritis, pero no porque se contagiaron de uno a otro, sino porque comieron todo lo mismo.

¿Qué se recomienda hacer en las primeras 24 horas? ¿Y qué no hacer cuando se presenta ya este cuadro?

En las primeras 24 horas, el paciente que por vía oral no tolera el agua, no tiene que esperar a deshidratarse, tiene que acudir a una guardia, que le pongan un Reliverán o si es necesario, suero.

Entonces, la primera medida de alarma no es solo la cantidad de diarrea, sino que no tenga posibilidad de hidratarse normalmente, porque eso es lo que va a marcar la mala evolución del paciente.

¿Cuándo conviene hidratar con suero, Gatorade o agua?

La hidratación no es solo agua, porque uno no pierde solo agua en la diarrea, pierde sodio, cloro, potasio, magnesio, todos los solutos o electrolitos importantes que tiene el cuerpo. Entonces no alcanza con el volumen de agua, sino con la calidad y eso lo cubre la sal de hidratación oral.

El Gatorade sí puede sacar del problema, pasa que es muy dulce y generalmente después genera algún malestar, pero no está mal, porque yo he visto muchas guardias que lo prohíben. Yo prefiero que tomen cualquier cosa que los pueda volver a hidratar y que le haga ganar tiempo al paciente.

¿Se deben tomar protectores gástricos como Omeprazol?

Sí, por eso la palabra es gastroenteritis, porque afecta estómago e intestino. Entonces genera una leve gastritis el cuadro ese y está bien que se tome el Omeprazol, un comprimido en ayunas por 7 días nada más.

¿Cuáles son los signos que obligan a consultar de urgencia?

Hay que prestar atención a dos cosas muy importantes. Uno, que el paciente se tome la temperatura y que tenga más de 37°C, es decir, una fiebre verificada. Y dos, si veo sangre en la materia fecal. Síntomas que indican que es una diarrea infecciosa, y que va a ser más probable que deshidrate y que evolucione peor y que se quede en internación.

¿Qué medidas concretas pueden tomar las familias para evitar enfermarse en este tiempo?

Bueno, hay muchas medidas que uno deja de lado porque no le presta importancia, pero empieza desde lo básico, que es el aseo, en cuanto al lavado de las manos, desinfección de los alimentos, y el cuidado de ver la fecha de vencimiento artículos como la mayonesa, el queso, la mostaza. También hay que prestar principal atención a las facturas con crema pastelera (huevo puro) y más aún si se las guarda en estos días de calor.

¿Qué alimentos sí y cuáles no para la recuperación?

No se tiene que comer fibra, porque las fibras aumentan el tránsito intestinal. Tienen fibra todas las verduras, todas las frutas, todos los cereales. Entonces, esas cosas se deben evitar porque voy a seguir prolongando o empeorando la dieta oral. Y ahí es donde se indica la famosa dieta astringente, arroz, fideos, polenta, que hay que tener cuidado, porque si uno lo sobreindica, después el paciente vuelve a la semana diciendo que hace 3 días que no va al baño.

¿Puede darse gastroenteritis que no sea por infección?

La diarrea, que no sea por infección, es muy común porque es parte del famoso colon irritable o por un cuadro emocional.

¿Cuándo es la temporada pico de malestares gastrointestinales?

La temporada fuerte, indudablemente, es enero por el paso de las fiestas de fin de año y ahora será febrero por el carnaval, fechas en las que se producen muchas transgresiones alimentarias.

Si yo pudiera dar un consejo diría que me ayuden a que no haya tanta gente en el consultorio después de las fiestas. Tenemos que disfrutar la comida, si no tenemos enfermedades podemos comer libremente, pero tampoco la Navidad y el Año Nuevo es para comerse todo lo que uno no ha comido en el año. Porque si uno hace eso, por más sano que uno sea, igual va a tener los problemas digestivos.