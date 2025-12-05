Objetivos concretos para habilitar la ruta del tripartito Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6

Comunidades de la Puna jujeña y del sur potosino que conforman el Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6, pusieron punto final a las gestiones y actividades previstas para este año con el propósito de lograr la habilitación de la ruta turística entre Bolivia y Argentina, y a la que se integró también el norte de Chile.

ACTO | COMUNEROS, EMPRENDEDORES, INVERSORES Y HACEDORES CULTURALES FORTALECIERON EL TRABAJO POR UN BIEN COMÚN A TRAVÉS DEL TURISMO.

En abra de García en medio de los poblados Río Chilena y Cusi Cusi, se realizó el 5to Encuentro Cultural turístico binacional Argentina - Bolivia fortaleciendo el pedido de apertura de la traza y poniendo de manifiesto la importancia que poseen las expresiones culturales y tradicionales como atractivo del paquete que ofrecen.

Santo Domingo, Paicone, Coyahuayma, Mina Pirquitas, Rodeo y Loma Blanca más Cusi Cusi conforman el corredor por el lado argentino; y desde el otro lado de la frontera están San Antonio de Los Lipez, Kollpani y Soniquera, conformando un grupo sólido y dispuesto a impulsar el desarrollo turístico como alternativa laboral, económica y de progreso para la región.

TRADICIÓN | SAMILANTES DE LA PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE ABRA PAMPA A CARGO DE LEO VILCA

A 30 kilómetros de Cusi Cusi por un camino abierto por los vecinos (que traviesa increíbles paisajes y atractivos naturales) y a más de 4.000 msnm, las comunidades se mostraron a través de su identidad cultural que fue el motivo de la convocatoria. Aunque también lo hicieron poniendo de manifiesto la gastronomía y las costumbres tradicionales que mantienen vigentes.

En medio de cerros que dominan la vista hacia los cuatro puntos cardinales y donde la línea imaginaria que une los hitos 5 y 6 fija el límite, se levantó una apacheta donde se agradece cada paso hacia el objetivo. Y al cerrarse el 5to. Encuentro, referentes del corredor y miembros de las comunidades, expresaron un agradecimiento especial porque saben que están encaminados correctamente hacia lo que quieren.

COSTUMBRE | FERNANDO QUISPE COMUNERO DE CUSI CUSI AGRADECE A LA PACHAMAMA.

Este 2025 fue muy fructífero como consecuencia del trabajo realizado sin importarles tiempo y gastos que demandaron en encontrarse en Santo Domingo, en Potosí y en Iquique donde posicionaron al Corredor como una vía turística trinacional y también como una nueva propuesta para los potenciales visitantes en conocer otros aspectos que poseen Argentina, Bolivia y Chile en esta zona.

Muy por el contrario y despreocupados por el aporte que puedan recibir de los gobiernos en cuanto a lo económico, las comunidades están decididas en avanzar con recursos propios para lograr la apertura de la ruta turística. Su mayor debilidad, es que para ello dependen de decisiones políticas, y así lo reconocieron aunque eso no será motivo para echarse para atrás, y sí redoblar el esfuerzo conjunto.