Exitoso ciclo de charlas sobre diversidad marina

Mañana, a las 10.15, en la sede de Salta 1054, la Fundación Aves (Ambiente, Vida, Educación, Sustentabilidad) realizará el acto de finalización de acciones 2025 en favor de la educación. Se entregarán los certificados de Huertas Agroecológicas y el resto de las actividades.

El último tramo del año estuvo conformado por el exitoso ciclo de charlas sobre la diversidad marina que concretó la doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, Amanda Paola Villatarco.

Inició en la Escuela Nº 51 Santa Rosa de Lima con estudiantes de 6º y 7º grado, quienes pudieron conocer sobre el Mar Argentino y cómo se trabaja desde un barco de investigación científica en una clase amena, con lindas imágenes y una evaluación compartida.

También llegó a la Escuela de Minas, la Escuela de Comercio Nº 3, el Colegio Santa Teresita, la Escuela Belgrano, el CEN 43, la Escuela de Comercio "José Antonio Casas", el Colegio Secundario Nº 6 y la Escuela Mendizábal.

CUIDADO AMBIENTAL | SE CONCIENTIZÓ SOBRE LOS HABITANTES DEL MAR ARGENTINO.

Fueron jornadas muy fructíferas y expresaron su agradecimiento los estudiantes y docentes.

En tanto que finalizando noviembre Jujuy estuvo presente con su recopilación audiovisual en el cierre de Ruta de la Paz 2025 realizada en El Trébol (Santa Fe). Aves agradeció los saludos de las autoridades legislativas, del secretario de Cultura y de la Noche de los Museos que adoptó el lema del creador de la Bandera de la Paz, Nicolás Roerich, "Donde hay paz hay cultura y donde hay cultura hay paz".

Delia Del Castillo resaltó que "seguimos transitando caminos, acciones para que entre todos procuremos espacios más cordiales y amigables".

Por último, invitaron a sumarse a "Corazones de Paz" para regalar en diciembre.