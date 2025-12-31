Lista Blanca Unidad presentó sus propuestas electorales

ENRIQUE CALISAYA

El próximo lunes 5 de enero de 2026 se llevará a cabo la renovación de autoridades del consejo directivo de la Mutualidad del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Jujuy como lo prevé su estatuto. Es por ello que la Lista Blanca Unidad, encabezada por candidato a presidente el Crio Gral Retirado, Ricardo Sánchez brindó detalles de sus propuestas electorales a corto, mediano y largo plazo.

Cabe mencionar que la Mutualidad del Círculo de Oficiales cuenta con aproximadamente 465 socios que estarán en condiciones de emitir su voto.

"Esta institución viene trabajando hace muchos años, ha crecido muchísimo, se han realizado muchas obras y actualmente continúa trabajando para todos los afiliados. Justamente, desde la Lista Blanca Unidad queremos seguir incrementando esos logros se han obtenido hasta la fecha y queremos darle un matiz más social. Por ello tenemos proyectado, con el apoyo del Gobierno provincial, la construcción de un complejo polideportivo en Los Alisos, un espacio de recreación y esparcimiento necesario para nuestra masa societaria", expresó Sánchez.

Por otra parte, el candidato a presidente de la Lista Blanca Unidad informó que también están gestionando planes de viviendas para los asociados como así también la posibilidad de profesionalizar la fuerza para generar un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la provincia, y que la mutual pueda capacitar a sus oficiales, superiores, jefes, subalternos y que todo ello les permita prestar un mejor servicio a la comunidad, porque es un bien para nuestra sociedad en general. "Creemos que la seguridad es una necesidad muy urgente en estos tiempos", remarcó el Crio Gral Retirado.

Elecciones 2026

El acto eleccionario se desarrollará en la sede central ubicada en calle Argañaraz N° 347 San Salvador de Jujuy, como así también en las distintas unidades regionales de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca y Humahuaca, en la fecha antes mencionada, en el horario de 8 a 18.

Por último, el candidato a presidente por la Lista Blanca Unidad, Crio Gral Retirado Ricardo Sánchez manifestó: "quiero decirle al socio que nosotros buscamos la unidad, queremos incrementar la masa societaria y brindarles a todos ustedes y sus familias mayores beneficios y por su puesto concretar todos los proyectos que aún no se pudieron cumplir y que consideramos importantes y necesarios.

Lista Blanca Unidad

Presidente, Crio Gral Retirado Ricardo Sánchez; vicepresidente, Crio Gral Retirado Rubén Orlando Calapeña; Secretario General, Crio Gral Retirado, Roberto Ángel Zumbay; Tesorero, Crio Gral Miguel Ángel López, Vocal 1º1, Sub Crio Ariel Dionisio Chiliguay; Vocal 2º Crio Retirado Luis Avelardo Velazco, Vocal 3º, Crio Gral Retirado Edgardo Rubén Flores.

Suplente: Vocal 1º Sub Crio Dino Gerardo Miranda; Vocal 2º Crio Gral Retirado Julio Cesar Navarro; Vocal 3º Crio Gral. Retirado Francisco Humberto Guanuco.

Junta fiscalizadora: Presidente, Crio My Retirado, Héctor Enrique Coronel; vocal 2º Crio Gral Retirado Rubén Osvaldo Tastaca, Vocal 3º Crio Gral Retirado Francisco René Soletta.

Suplentes: Vocal 1º Crio Gral Retirado Roberto Rubén Domínguez; Vocal 2º Sub Crio Sergio Armando Villagran; Vocal 3º Of Ppal Raúl Armando Huanco.

Representante o apoderado: Crio My Retirado Oscar Alfredo Castro.