Jujeños por la Inclusión

Postales inolvidables de la fundación “Recrearte” en la FNE

Este año, los representantes elegidos fueron Belén Domínguez como reina y el "Chico 1.000", Marcelo Menú.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00
CHICO 1000 | MARCELO MENÚ FUE ELECTO COMO REPRESENTANTE DE ESTE AÑO.

Las postales inolvidables de la fundación "Recrearte" quedarán guardadas en la memoria al haber vivido la Fiesta Nacional de los Estudiantes de una manera muy especial.

Este año, los representantes elegidos fueron Belén Domínguez como reina de la institución, mientras que el "Chico 1.000", fue Marcelo Menú.

CHICO 1000 | MARCELO MENÚ FUE ELECTO COMO REPRESENTANTE DE ESTE AÑO.

En una jornada donde las risas y los momentos compartidos se disfrutaron a pleno, los jóvenes de la entidad bailaron y se divirtieron a lo grande.

Recientemente el 3 de este mes se conmemoró la concientización y lucha, en el marco de un día clave para dar a conocer los derechos adquiridos y los que se están obviando destinados a las personas con discapacidad.

LA ELEGIDA 2025 | LA REINA DE LA INSTITUCIÓN FUE BELÉN DOMÍNGUEZ.

Y es que se necesita trabajar en una sociedad inclusiva como comunidad desde un lugar humilde, para contribuir con proyectos de sensibilidad y capacitación de voluntarios sociales que mejoren la calidad de vida de los jóvenes con amor y profesionalismo.

 

