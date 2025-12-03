El parque Xibi Xibi fue distinguido por el Senado

El parque Xibi Xibi, la obra más emblemática de la capital jujeña, recibió una nueva y prestigiosa distinción a nivel nacional. El Senado de la Nación reconoció al parque en el marco del concurso "Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2025", seleccionándolo como una de las iniciativas más sobresalientes del país en ciudades con más de 100.000 habitantes.

La comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado resaltó que proyectos como el Xibi Xibi "contribuyen a construir un país más federal e igualitario, logrando ciudades más inclusivas y sustentables". El Municipio de San Salvador de Jujuy fue uno de los siete municipios premiados entre casi 120 postulaciones, lo que subraya el impacto y el valor social del proyecto.

Durante la ceremonia, el intendente Jorge compartió con "profunda emoción" la historia detrás del parque, recordando que es "una obra que esperó más de 70 años para poder concretarse".

El mandatario jujeño recordó cómo en 2015 llevó "una carpeta con la idea inicial", dando inicio a un proceso clave de diálogo institucional con referentes nacionales como Daniel Chain y Jorge Sábato.

RAÚL JORGE | RECORDÓ CÓMO SURGIÓ EL PROYECTO.

"Aquel café fue clave", recordó Jorge, "porque allí surgió la propuesta inédita de realizar un taller entre Nación, Provincia y Municipio para dejar de lado esas peleas de las jurisdicciones que impiden que se desarrollen los municipios, las provincias y el país".

Jorge también destacó el acompañamiento posterior de Marina Klemensiewicz, fundamental para "seguir el proyecto, sostenerlo y lograr su financiamiento". Subrayó que la concreción de la obra no fue sencilla, requiriendo "poner el cuero" y enfrentar resistencias y desconfianzas en un contexto complejo.

"Decidimos continuar, enfrentar las adversidades y esperar los primeros veranos, cuando las lluvias intempestivas parecían que iban a llevarse todo. No fue así: el diseño específico de terrazas permitió consolidar un equipamiento que debía quedar", afirmó con orgullo.

Un cambio de paradigma

El Intendente reflexionó sobre el profundo cambio cultural que significó el Xibi Xibi. “San Salvador de Jujuy hacía cien años que no veía crecer sus parques”, y la reacción inicial fue de escepticismo: “Me decían: ‘esto va a ser peor mugre que antes’”, recordó. Sin embargo, la realidad superó las expectativas: “Transformamos un basural urbano en el corazón de la ciudad en un espacio que se habita y se comparte”.

Además, el parque rompió un viejo paradigma urbano. “Antes de estos 40 años de democracia, las ciudades se construían para que la gente circule y no se quede. El Xibi Xibi significó romper ese paradigma: se convirtió en un lugar de encuentro maravilloso”, enfatizó Jorge.

Un símbolo en crecimiento

ORGULLO JUJEÑO | EL INTENDENTE RAÚL JORGE RECIBIÓ PERSONALMENTE LA DISTINCIÓN EN EL SENADO DE LA NACIÓN.

Tras su inauguración el 31 de julio de 2018, el parque Xibi Xibi se consolidó rápidamente como un eje de la vida cotidiana. Miles de jujeños lo utilizan a diario para el deporte, el descanso, el arte y el encuentro familiar. Con el tiempo, el municipio continuó ampliando su infraestructura, sumando: canchas de tenis de mesa, canchas de básquet 3×3, canchas de fútbol-tenis y nuevas pasarelas internas en construcción.

Este nuevo reconocimiento del Senado se suma al Premio Nacional de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes (2018), que ya lo había consagrado como el mejor parque del país por su diseño, accesibilidad y valor social. Al cerrar su intervención, Jorge remarcó la importancia del poder local: “Somos los que estamos más cerca de los problemas y más lejos de las soluciones. Por eso este reconocimiento nos llena de orgullo. Orgullos del parque Xibi Xibi”.

El nuevo premio reafirma “la vocación de San Salvador de Jujuy por construir espacios más inclusivos, sustentables y comprometidos con el bienestar de sus habitantes”, expresaron desde el Ejecutivo.