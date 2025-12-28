Ayuda para ”Huellas callejeras”

Los ángeles perrunos del refugio "Huellas callejeras" de Kasandra Doria se encuentran esperando un milagro de Navidad para alimentar sus pancitas. Es que son treinta y cinco canes de distintas edades y tamaños que viven en el hogar de esta jujeña, quien dedicó su vida a ayudarlos y protegerlos; sobre todo a aquellos que se encuentran enfermos, sin tránsito y en situación de calle.

Gracias a su esfuerzo por cuidarlos de la mejor manera, busca alternativas para solventar sus necesidades por lo que desde hace cinco años vende ropa y calzados en las ferias barriales para completar los gastos de alimento balanceado; siguiendo en su fiel intención por cambiar la vida de los treinta y cinco seres que atiende con amor, sin olvidar a aquellos que le tocaron el alma cuando era una niña. Quienes deseen colaborar, contactarse a "Huellas callejeras", vía facebook.