Adep
Universidad Nacional de Jujuy
Los Alisos
alto comedero
LIBERTADOR
PERICO
Ministerio de cultura y turismo
Navidad 2025
Propuestas culturales
Villa Lugano
Llamado a la solidaridad

Ayuda para ”Huellas callejeras”

Domingo, 28 de diciembre de 2025 00:00
ESPERANDO EL MILAGRO | DOS DE LOS CANES QUE PRECISAN ALIMENTO BALANCEADO.

Los ángeles perrunos del refugio "Huellas callejeras" de Kasandra Doria se encuentran esperando un milagro de Navidad para alimentar sus pancitas. Es que son treinta y cinco canes de distintas edades y tamaños que viven en el hogar de esta jujeña, quien dedicó su vida a ayudarlos y protegerlos; sobre todo a aquellos que se encuentran enfermos, sin tránsito y en situación de calle.

Gracias a su esfuerzo por cuidarlos de la mejor manera, busca alternativas para solventar sus necesidades por lo que desde hace cinco años vende ropa y calzados en las ferias barriales para completar los gastos de alimento balanceado; siguiendo en su fiel intención por cambiar la vida de los treinta y cinco seres que atiende con amor, sin olvidar a aquellos que le tocaron el alma cuando era una niña. Quienes deseen colaborar, contactarse a "Huellas callejeras", vía facebook.

 

