robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
CRONOGRAMA PARA ESTATALES

El Gobierno anunció pago de bonos extraordinarios y haber

Se suman los capacitadores laborales e instructores no formales con $300.000 en dos tramos. El primero, el 27.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
BONO A CAPACITADORES | LA MEDIDA RESPONDE A LOS TRABAJOS ORIENTADOS AL RECONOCIMIENTO LABORAL.

La Administración Pública Provincial confirmó las fechas de acreditación de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025. El cronograma de pago comenzará este sábado 27 de diciembre con el desembolso de la primera cuota del bono extraordinario, mientras que los haberes mensuales se liquidarán el 2 y 3 enero de 2026.

Tras la acreditación de la primera cuota del bono extraordinario, el cronograma continúa el viernes 2 de enero para la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, Veteranos de Guerra de Malvinas, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano, Administración Central y Organismos Autárquicos y Municipios.

Mientras que el sábado 3 de enero le corresponde a Educación (Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior), Organismos Descentralizados, Poder Judicial y Poder Legislativo, Auditoría General y Funcionarios.

Bono a capacitadores

Por otra parte, la Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales informa que, por disposición del gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se pagará un bono extraordinario a capacitadores laborales e instructores no formales.

El beneficio contempla un monto total de $300.000, que será abonado en dos cuotas. La primera parte de $150.000 se acreditará mañana, mientras que el segundo tramo se efectivizará durante enero de 2026.

La medida forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, orientadas al reconocimiento del trabajo que desarrollan los capacitadores laborales e instructores no formales, como así también al fortalecimiento de los procesos de formación y capacitación en todo el territorio provincial.

 

