“Asamblea de Dios” celebró logros del año

Con juegos recreativos, trabajos con cartones y una merienda dulce para los niños y adolescentes de Los Molinos que asisten a la iglesia "Asamblea de Dios", se vivió una jornada de inclusión llena de aprendizajes y momentos de calidad, días atrás.

Cierre de ciclo. En una jornada inclusiva compartieron anécdotas y vivencias de un año colmado de proyectos que se concretaron.

Fue en este espacio donde se organizó con alegría una serie de actividades con el objetivo de celebrar las conexiones que se renuevan a diario y los logros solidarios que se concretaron a lo largo del año 2025. Esta propuesta forma parte del festejo por los setenta y siete años de la iglesia "Asamblea de Dios" que es una institución de carácter humanitario con la comunidad que la contiene. Desde la entidad, agradecieron a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores por permitir el desarrollo de tareas en Los Molinos y, en el marco del cierre de ciclo, compartieron anécdotas y vivencias de un año colmado de proyectos que se concretaron, de procesos que transitaron, de cambios logrados y de adaptaciones indiscutibles ya que en cada caso, la mano de Dios se hizo notable en el obrar.

El equipo organizador de las iniciativas, salió adelante y, a pesar de las batallas personales, no desistió en brindar servicio. Por ello, agradecieron a las personas que siempre estuvieron presentes, a pesar de la distancia o bien desde el anonimato porque fueron quienes confiaron de corazón y apostaron a compartir desde la iniciativa. En especial, mencionaron a los pastores Jorge y Libertad Eisenacht junto al grupo de teatro de la iglesia "Renacer" y dejaron los mejores deseos para el año que se inicia.

Jardín “Waway Wasi”

“PINCELADAS” | ALUMNOS EXPLORARON TEXTURAS Y COLORES.

A lo largo del año, el espacio de inclusión jardín popular “Waway Wasi” brindó enseñanzas hacia los pequeños que lo integran. Entre risas y juegos didácticos, los alumnos exploraron texturas y colores, además de apropiarse del espacio y fortalecer los vínculos con sus amigos. De esta manera, descubrieron el mundo con todos los sentidos aplicando los colores en tareas y sonrisas multiplicadas que no faltaron en este jardín comunitario que se convirtió en un lugar de felicidad y libertad.

Golf solidario en Palpalá

MISIÓN CUMPLIDA | PERSONAL DEL CATERING DE LA ASOCIACIÓN “TODOS JUNTOS”.

Con la presencia y trabajo del servicio de catering, se llevó a cabo en el Club de Golf de Palpalá el torneo de golf solidario a beneficio de la Asociación. La propuesta, que contó con el auspicio de la concesionaria Pusetto, convocó a golfistas de toda la provincia, en una jornada deportiva que unió el deporte con el compromiso social.

CON ALEGRÍA | TRABAJANDO PARA LOS INVITADOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

En el marco del torneo, se realizó además la presentación oficial de la nueva plataforma digital de donaciones y captación de socios de la institución, una herramienta que busca facilitar y transparentar la colaboración de la comunidad. Desde “Todos Juntos” agradecieron a los golfistas que se sumaron como primeros aliados, ya que su aporte será fundamental para la concreción de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los concurrentes a la entidad.

Y a quienes acompañaron a esta iniciativa como es Banco Macro, Syrah Catering y Eventos, Lola M, Salud Jujuy, Ariel Cortez, viñedo “El Algarrobal”, frigorífico “Porcina”, Friar y casa Calma Hotel. Así como también un agradecimiento a Juan Manuel Soler, quien es el presidente del Club de Golf de Palpalá, por dar lugar a esta propuesta que tanto suma a la misión.