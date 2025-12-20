Verano activo para adultos mayores en Reyes y Capital

Con diferentes propuestas y actividades, llega a partir del cinco de enero la 4° edición de "Verano Activo".

Se trata de una actividad en la que se promoverá el bienestar, la recreación y la contención de adultos y adultos mayores. Para un mejor desarrollo de las acciones se trabaja en la descentralización hacia diferentes sectores de capital, en Alto Comedero, centro y el distrito Oeste.

La gran apertura será de 17 a 19.30, en el natatorio municipal "Guillermo Poma" del parque San Martín. La iniciativa se efectuará en la delegación municipal de Reyes en avenida Cafrune 1562 en Villa Jardín de Reyes; los martes y jueves de 14 a 18, y las inscripciones deberán realizarse en Jorge Newbery 996, esquina Dorrego, Dirección de Adultos Mayores.

Mientras que la propuesta se renovará los martes y jueves desde las 14 hasta las 18 en el Centro de Participación Vecinal (CPV) "Santa Ana", ubicado en Capitán Krause esquina Comodoro de la Colina, en las 200 Viviendas de Alto Comedero. Además, en el natatorio municipal "Guillermo Poma" del parque San Martín, los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 19.30; con las inscripciones en Estación Saludable, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen y República de Siria.

ACTIVIDAD FÍSICA | IDEAL PARA ELONGAR MÚSCULOS EN GRUPO

Esta movida dedicada a los adultos mayores, es una especial oportunidad pensada para disfrutar, compartir y mantenerse activos durante el primer mes del año. Habrá un amplio cronograma de actividades recreativas, entre los que se destacarán arte en danza, dinámicas grupales en pileta y en tierra firme, juegos de mesa, actividades manuales y motivacionales. Asimismo, no faltarán las salidas recreativas, que serán informadas oportunamente. Los requisitos obligatorios para ser parte son fotocopia de DNI y certificado de aptitud física. La invitación es para todos los adultos mayores que deseen unirse y disfrutar de un verano lleno de movimiento, bienestar y nuevos encuentros.

Gran cierre de talleres en las 150 Hectáreas

Desde el nido ARA “San Juan” de las 150 Hectáreas de Alto Comedero, agradecieron a cada uno de los participantes de los talleres artísticos y recreativos que se dictan en el espacio comunitario. Es que este 2025, el nido volvió a superar todas las expectativas de años anteriores con personas que dejaron huellas en las enseñanzas y en los trabajos que nuevamente se llevarán adelante en los talleres de verano 2026 y en las colonias de vacaciones de verano.

Es importante resaltar que hubo una cifra récord de cuarenta y cinco talleres y capacitaciones, desde oficios con salida laboral inmediata, hasta espacios de arte y recreación que nutren el alma. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores encontraron en los talleres las herramientas para emprender. Además de la resiliencia junto a la fuerza de la comunidad cada vez que articulamos soluciones y trámites.

TALLER DE PALLETS | CON UNA GRAN CONVOCATORIA LOS ESTUDIANTES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS.

Es por ello que el cierre del ciclo fue de orgullo para quienes integran esta entidad que es faro de oportunidades, pero con la mirada puesta en el mañana. Anunciaron que el próximo año, la apuesta se redoblará a través del esfuerzo para ampliar la oferta y llegar a más vecinos a fin de que la institución barrial siga siendo sinónimo de progreso en la capital. Finalmente, indicaron que ahora, es tiempo de descansar, de celebrar los logros personales y de compartir en familia, y desearon para todos un hermoso fin de año.

Costura y reparaciones

El tiempo de Adviento es vivido intensamente por los jujeños. Una de las actividades es la que se realizará hoy y mañana de 15 a 22 para toda la comunidad jujeña, a través de un servicio de costuras y reparación de calzados. Los interesados en descubrir el talento local en un solo lugar, podrán dirigirse al parque San Martín en los horarios mencionados donde habrá de todo para regalar en fin de año; como artesanías, artículos de tecnología, piezas de decoración, gastronomía y mucho más.

ARREGLOS EN COSTURA

En esta edición especial del encuentro, la oferta estará centrada en productos terminados y diversos artículos novedosos. Desde la organización, resaltaron que es importante apoyar el talento local y vivir un fin de semana diferente, sobre todo en el marco de las fiestas de fin de año. La entrada será libre y gratuita.

Colonia de vacaciones

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los adultos interesados en vivir un verano inolvidable, a través de la experiencia en la colonia de vacaciones, destinado a los adultos mayores de diferentes barrios. Las inscripciones se realizarán los días 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de este mes, en horario matutino de 9 a 13 y en horario vespertino de 14 a 19, en el CPV “Santa Ana”, ubicado en Capitán Krause y Comodoro de la Colina, en las 200 Viviendas de Alto Comedero. La colonia para adultos mayores se iniciará el Día de Reyes y los requisitos son mínimos; fotocopia del DNI y electrocardiograma con aptitud física. Las actividades se desarrollarán los martes y jueves de 15 a 18. Los martes habrá juegos recreativos, baile y salidas; mientras que los jueves; en la pileta de los baños públicos del barrio Almirante Brown.