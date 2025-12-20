“La reforma laboral hace retroceder más de 70 años”

El gremio Apuap fue uno de los sindicatos que dijo presente en la movilización realizada el jueves pasado contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La jornada de protesta se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del país y, según señalaron desde la organización sindical, dejó en evidencia un rechazo generalizado por parte de los trabajadores y de amplios sectores de la sociedad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el dirigente de Apuap, Nicolás Fernández, realizó un balance de la manifestación y cuestionó duramente el contenido del proyecto impulsado a nivel nacional. "La movilización fue un balance positivo en relación a la manifestación popular que hubo durante la jornada del jueves en todo el territorio. Se vio una gran participación de los trabajadores y de la sociedad en general en todas las provincias, y esto marca el rechazo generalizado que existe hacia el Gobierno nacional", expresó.

Fernández advirtió que la iniciativa oficial, lejos de modernizar las relaciones laborales, implica un retroceso en derechos conquistados. "Esta ley pretende avanzar en la restricción de derechos y plantear una supuesta modernización laboral que en realidad va a atacar derechos conquistados tras años de lucha de los trabajadores en Argentina", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la reforma busca abaratar las indemnizaciones para los empleadores, perjudicando directamente a los trabajadores, además de modificar la base de cálculo de conceptos como el aguinaldo y las vacaciones pagas.

Entre los puntos más cuestionados, el dirigente gremial mencionó la creación de un banco de horas. "Pretende crear un banco de horas para evitar el pago de horas extras y justificar la sobrecarga laboral", señaló, y agregó que también se intenta restringir el derecho a huelga y limitar la organización colectiva de los trabajadores a través de los sindicatos y las asambleas, entre otros ítems.

Otro de los aspectos criticados es la eliminación del principio de "igual tarea, igual remuneración". Según Fernández, la reforma permitiría que los empleadores dispongan rebajas salariales en función de la productividad. "En definitiva, se trata de una serie de modificaciones que son claramente perjudiciales para el trabajador, con la eliminación de los convenios colectivos", remarcó.

Para Apuap, la iniciativa no moderniza ni al Estado ni a la relación laboral. "Esta ley no va a modernizar el Estado ni la relación laboral, sino que va a precarizar la situación. Es retroceder más de 70 años. La sociedad lo está viendo y la clase obrera se expresó con contundencia, por eso obligó al Poder Ejecutivo nacional a disponer nuevos plazos para la aprobación de esta ley, que no tiene el consenso que debería tener", sostuvo.

Reclamos provinciales

Más allá del rechazo a la reforma nacional, desde Apuap también plantearon reclamos hacia el Gobierno provincial. Fernández indicó que el gremio se encuentra analizando las liquidaciones salariales correspondientes al pago de sueldos, aguinaldo y bono. "Queremos ver si el Ejecutivo provincial cumple estrictamente con los compromisos asumidos", afirmó.

En ese marco, explicó que el sindicato decidió considerar el contexto de diciembre, un mes especialmente sensible para los trabajadores. "Entendemos que es un mes donde los trabajadores están preocupados por sus obligaciones laborales y familiares, cerrando el año con el ciclo escolar y pensando en las licencias. Hemos considerado el contexto actual, aunque nos mantenemos en alerta por el tratamiento del Presupuesto 2026 y la reforma laboral", señaló.

Respecto a la continuidad de las medidas, Fernández aclaró que no hay una fecha definida para retomar el cuarto intermedio. "Vamos a ir evaluando en función del contexto social, económico y político que se vaya dando. Diciembre es un mes dinámico, con muchas obligaciones para los trabajadores", explicó.

Balance negativo

Al realizar un balance del año, el dirigente de Apuap describió un escenario complejo tanto a nivel nacional como provincial. "Ha sido un año muy difícil para los trabajadores. Lamentablemente hay un contexto de ajuste a nivel nacional y provincial", afirmó.

En relación a la política económica nacional, cuestionó lo que definió como un "equilibrio fiscal ficticio". "El Gobierno nacional continúa tomando deudas internacionales y plantea un déficit fiscal que se sustenta en una enorme recesión económica, con caída de la industria y pérdida del empleo. No es un equilibrio que se sostenga en el desarrollo económico y productivo del país, sino a través de la recesión y de un enorme ajuste sobre las mayorías populares", sostuvo.

Según Fernández, esta situación se replica, con distintos matices, en la provincia. "Hay un ajuste sostenido con salarios a la baja desde hace más de 10 años, una base que adopta este gobierno", cerró.