Martes con probabilidades de tormentas aisladas

Comenzamos una nueva jornada en Jujuy, hermosa porque amaneció “fresquito” luego de las lluvias de ayer.

Para San Salvador de Jujuy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas aisladas para toda la jornada con probabilidades que llegan al 40% y la temperatura máxima estaría en los 24 grados para la tarde de hoy.

En la zona de los pericos la máxima estaría en los 26 grados también con probabilidades de tormentas aisladas.

En la zona de San Pedro en donde el temporal de lluvia se hizo sentir mucho se esperan tormentas también para hoy pero de menor intensidad y una temperatura máxima de 27 grados.

En Humahuaca también hay probabilidades que llegan al 70% de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 23 grados.

En La Quiaca hay probabilidades de tormentas aisladas para la mañana y noche de hoy mientras que a la tarde el cielo estaría mayormente nublado. La temperatura máxima ascendería a los 20 grados.

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorologico Nacional si anuncia una nueva alerta amarilla por tormentas para la madrugada y mañana de mañana para la zona de los valles y la quebrada, mas precisamente para El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y principalmente abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 55 mm, que pueden ser superados en forma puntual.