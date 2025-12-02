Alumnos de la Escuela 255 “Pucarita” preparan donaciones navideñas para el Hospital Materno Infantil

La Escuela Nº 255 “Pucarita” impulsa una acción solidaria con el objetivo de llevar alegría al Hospital Materno Infantil durante las fiestas. Los alumnos de 6º “A” y “B” se encuentran elaborando canastas navideñas, adornos, decoraciones y pequeños regalos destinados a los niños que pasarán el 24 de diciembre internados en el nosocomio.

Desde hace varios días, los estudiantes realizan actividades prácticas para confeccionar adornos navideños artesanales con sus propias manos. La iniciativa despertó entusiasmo entre los chicos, quienes expresaron su emoción por poder llevar un presente y acompañar a otros niños en un momento difícil.

Además, se encuentra en marcha una colecta de productos comestibles —dulces y salados— en el marco del tiempo de Adviento, junto con alimentos no perecederos y juguetes en buen estado. Todo lo recolectado será destinado a las familias de los pequeños que atraviesan situaciones de salud complejas.

La escuela también abrió la convocatoria a la comunidad en general para sumarse a la propuesta. Las donaciones se reciben en la institución, ubicada en avenida Italia, y serán entregadas antes del 8 de diciembre.