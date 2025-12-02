Encendida defensa de un espacio verde capitalino

Vecinos del barrio Cuyaya expresaron ayer su profunda preocupación por el destino del espacio verde conocido como las barrancas de Castañeda, ubicado a la vera de la calle Iguazú, entre Rondeau y Santiago del Estero. La aflicción se funda en el hecho de que en el lugar aparecieron carteles de una inmobiliaria que puso a la venta el terreno "a través de proyecto de urbanización".

En un documento entregado a El Tribuno de Jujuy residentes en la zona mencionaron que "oportunamente, y desde hace años los vecinos realizaron cuantiosos reclamos ante las diferentes autoridades del municipio, con el fin de cuidar y preservar la zona, los que tuvieron respuesta favorable al vecindario ante particulares que intentaron vender el mencionado espacio como loteo privado".

"Dicho espacio, a prima facie, habría sido donado por la familia Castañeda, siendo su finalidad resguardarlo como pulmón verde del barrio y de la ciudad. La alta biodiversidad manifiesta en la presencia de numerosas especies de árboles nativos y aves, lo convierte en un ambiente sumamente sensible. Entendemos tan necesario e importante para la preservación y protección del ambiente y altamente valorables para la vida", enfatizaron.

También pusieron de relieve que "nuevamente surge la inquietud comunitaria respecto al cumplimiento de los procedimientos ambientales vigentes. Si se ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) conforme a lo establecido por la Ley de Medio Ambiente Nº 5063/98 y su normativa complementaria; y saber los resultados preliminares o definitivos del proceso de evaluación de impacto ambiental".

Zona inestable

Destacaron que el sector tiene una "pendiente de gran importancia y una ciénaga permanente por la capa freática superficial", por lo que si hubiera algún movimiento de tierra para urbanización, pondría en riesgo a las viviendas de los vecinos del sector.

En ese sentido, mencionaron como "antecedentes las lluvias estivales de años anteriores que provocaron daños en el paseo de las flores en el sector sur de dicha ladera. Sumado a ello, los efectos del transporte público de colectivos que circula continuamente por la arteria y que genera movimiento permanente de la superficie y de las edificaciones del vecindario; además de la consecuente contaminación".

"Por lo expuesto se requirió conocer qué acciones se encuentran previstas respecto al cumplimiento de la normativa aplicable para obras de urbanización en zonas con características ambientales delicadas. Se gestionaron recientemente nuevas y diferentes solicitudes de informes y pedidos de audiencia ante el señor intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Dirección General de Obras Públicas, al Concejo Deliberante, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, concibiendo que existe normativa obligatoria por cumplir, previo a la ejecución de cualquier obra o actividad susceptible de degradar el ambiente", subrayaron.

Finalmente, destacaron que tienen "la intención de proteger el patrimonio natural y del barrio, debido a la antigüedad del mismo y a las múltiples actividades y servicios que se cumplen en la zona de la exterminal de ómnibus, observando que muchas de ellas se realizan sin control, y con la finalidad de asegurar el adecuado cumplimiento de la legislación vigente".