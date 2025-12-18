Sam y Hernán, la pareja tiktoker, anunciaron que están esperando su primer hijo

Samantha Trottier y Hernán Regiardo volvieron a captar la atención de las redes sociales con un anuncio que despertó emoción y sorpresa entre sus seguidores. La influencer estadounidense y el argentino confirmaron que están esperando su primer hijo, una noticia que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones.

La pareja, que en los últimos años se convirtió en furor por la historia que comparten y los proyectos que impulsan juntos, eligió comunicar este nuevo capítulo de su vida de manera emotiva, para reforzar el fuerte vínculo que mantienen con su comunidad digital.

“¡Vamos a tener un bebé!”, escribieron en un posteo conjunto a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron la feliz noticia con sus seguidores. El anuncio estuvo acompañado por una serie de tiernas postales sacadas en la playa, en las que mostraron la ecografía y dejaron ver la incipiente pancita de embarazo de Sam. En cada imagen, ambos se mostraron sonrientes y emocionados, para reflejar la alegría que atraviesan en este momento tan especial de sus vidas.

Como era de esperar, la publicación no pasó desapercibida y, al cabo de pocas horas, ya superó los 170 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios. Amigos, seres queridos y fanáticos dejaron mensajes en el posteo para celebrar este nuevo paso en la vida de una de las parejas más queridas de las redes sociales.

Una historia de amor de película

La historia de amor entre Samantha Trottier, oriunda de Dakota del Norte, Estados Unidos, y Hernán Regiardo, nacido en Arequito, Santa Fe, comenzó casi como un destino inesperado. Se conocieron en Bali, Indonesia, mientras él trabajaba en un restaurante y ella estaba de viaje. Desde ese primer encuentro, el vínculo fue inmediato y la distancia nunca fue una opción: rápidamente se volvieron inseparables y comenzaron a construir una relación.

En 2020, con la irrupción de la pandemia de coronavirus y las restricciones para viajar, la pareja tuvo que replantearse cómo seguir adelante juntos. Fue entonces cuando Hernán decidió mudarse a Estados Unidos para estar junto a Sam, dando inicio a una historia que parece salida de una película. Para poder permanecer legalmente a su lado, tomaron la decisión de casarse apenas ocho meses después de conocerse, en 2021. Con el tiempo, y ya casados por más de tres años, quisieron celebrar ese amor con sus seres queridos y lo hicieron en 2024 con una emotiva fiesta en una estancia de Luján.

Cósmico, la yerba mate con la que apostaron a emprender en Argentina

Desde sus primeros videos juntos, Samantha y Hernán dejaron en claro el lugar especial que Argentina ocupa en sus vidas. A lo largo de sus contenidos, hicieron constantes referencias a las costumbres, los paisajes y la identidad del país, mostrando cómo Sam fue incorporando poco a poco el idioma, con intentos cada vez más fluidos de hablar en español, y desarrollando una marcada pasión por la cultura argentina. Entre viajes y escenas cotidianas, también se volvió habitual verla disfrutar de clásicos locales, como las medialunas, que ella misma destacó en más de una ocasión como una de sus debilidades.

Ese vínculo afectivo con Argentina no quedó solo en lo simbólico o cultural, sino que con el tiempo se transformó en un proyecto concreto. La pareja decidió emprender en el país con el lanzamiento de su propia marca de yerba mate, Cósmico, una apuesta que refleja tanto su estilo de vida como el profundo respeto que expresan por una de las tradiciones más arraigadas de la identidad nacional.

El proyecto no tardó en llamar la atención y generar repercusión, tanto por la popularidad de la pareja en redes como por la fuerte identificación de Sam con las costumbres argentinas. Así, lo que comenzó como un intercambio cultural y una historia de amor terminó consolidándose en un emprendimiento que une trabajo, pasión y raíces, reforzando el lazo que ambos eligieron construir con Argentina.