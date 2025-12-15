Una familia jujeña necesitó $1.167.455 para no ser pobre

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) informó el costo de la Canasta Básica Total (CBT) durante el mes de noviembre.
El valor, que marca la línea de pobreza, registró un aumento del 3,2% con respecto a octubre.
Los valores actualizados reflejan que una familia tipo (de cuatro integrantes) necesitó $1.167.455,10 durante noviembre para no ser caer en la linea de pobreza.
En los últimos 12 meses (variación interanual), la Canasta Básica Total en Jujuy acumuló un aumento del 31,4%.
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló:
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 921.874 para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.167.455.
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.269.466.