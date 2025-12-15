Una familia jujeña necesitó $1.167.455 para no ser pobre

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) informó el costo de la Canasta Básica Total (CBT) durante el mes de noviembre.

El valor, que marca la línea de pobreza, registró un aumento del 3,2% con respecto a octubre.

Los valores actualizados reflejan que una familia tipo (de cuatro integrantes) necesitó $1.167.455,10 durante noviembre para no ser caer en la linea de pobreza.

En los últimos 12 meses (variación interanual), la Canasta Básica Total en Jujuy acumuló un aumento del 31,4%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló: