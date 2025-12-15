Aspiran a consolidar el ecosistema digital jujeño

Durante 2025, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización que conduce Isolda Calsina consolidó un proceso sostenido de transformación digital del Gobierno jujeño, orientado a fortalecer la eficiencia administrativa, la transparencia, la digitalización de servicios, la capacitación de equipos de gestión y la articulación público-privada.

En ese marco, la titular de la cartera puso de relieve que "gracias al trabajo comprometido de un pequeño equipo de excelencia, en articulación transversal con organismos provinciales, municipales y el sector privado, en 2025 hicimos avances estratégicos destinados a fortalecer la política de innovación pública y transparencia que impulsa el gobernador Carlos Sadir. Sin embargo, sabemos que aún nos queda mucho trabajo por hacer para facilitar más la vida de los jujeños y el desarrollo de nuestra economía tradicional y la del conocimiento".

Un informe del organismo puntualizó que la modernización del Estado es entendida como un conjunto de reformas estructurales que impactan de manera profunda en el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y social y en la competitividad provincial. En este marco, las innovaciones implementadas durante este año "representan avances concretos de este proceso dirigido hacia una administración pública más ágil, accesible y orientada principalmente al ciudadano".

Al mencionar el portal y aplicación TuJujuy apuntó que "son herramientas tecnológicas amigables, que usan cotidianamente más de 120 mil y más de 30 mil jujeños, respectivamente. Fueron impulsadas y administradas por el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización con el fin de dar acceso digital único a todas las áreas de gobierno. Para que ello ocurra, los equipos estudiaron, simplificaron y digitalizaron trámites, turnos y acceso a derechos y servicios de la provincia".

También en 2025 sumaron "nuevos servicios para la ciudadanía como Tu Salud, que geolocaliza centros médicos y hospitales para un acceso rápido y eficiente, junto a telemedicina para salud mental, adultos mayores, personas con discapacidad y consultas remotas".

ANUNCIO DEL REGISTRO CIVIL ELECTRÓNICO | PERMITE GENERAR Y ALMACENAR ACTAS EN UNA BASE DIGITAL ÚNICA.

"El portal TuJujuy de trámites unificados siguió creciendo en utilidades y ya supera los 250 trámites digitales que progresivamente evitan al ciudadano colas, costos y tiempo de gestión, erradican la burocracia, eliminan el uso de papel y potencian la transparencia administrativa", agregó.

Asimismo "este año con el propósito de fomentar la actividad económica se digitalizaron trámites clave: en Sociedades comerciales, que permite inscripciones 100% online de empresas y comercios; el certificado de información parcelaria de catastro, en la Dirección de Inmuebles, para promover la actividad inmobiliaria agilizando emprendimientos, reduciendo costos e impulsando inversiones; la autorización de espectáculos y eventos bailables que simplificó la gestión a comerciantes y devolvió 200 policías (que hacían trabajo administrativo) a tareas de seguridad para cuidar a los jujeños".

Refirió que se innovó en el sector social con trámites digitales para personas discapacitadas, como el de gestión del pase de transporte, más un Banco de Datos Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil con información actualizada y confiable, entre muchas valiosas utilidades.

Al mismo tiempo se lanzó el Programa de Transformación Digital de Municipios, que acelera la modernización de seis comunas (El Carmen, La Mendieta, La Quiaca, Palma Sola, Perico y San Salvador de Jujuy) favoreciendo la digitalización de trámites, turnos y servicios para mejorar la atención al vecino.

Igualmente se puso en marcha IDEJuy que es el portal de la Infraestructura de Datos Espaciales. Se ofrecieron capacitaciones para organismos públicos y empresas sobre estandarización de datos, producción de objetos geográficos y articulación técnica en el nuevo geoportal provincial. Además, se desarrolló la primera cohorte de la Diplomatura Universitaria en Datos Espaciales en convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.

Se avanzó con la capacitación masiva "para el uso generalizado de tecnología que transforma progresivamente la actividad pública, tradicionalmente en papel, a una gestión digital ágil, transparente y más eficiente. Este año, 13.035 nuevos expedientes fueron iniciados y tramitados en modalidad electrónica, lo que se tradujo en un ahorro de 652 millones de pesos", precisó.

No obstante, sostuvo que "queda mucho camino por recorrer porque en la administración central en el año se iniciaron 78.989 expedientes en papel lo que implica un gasto de 3.949 millones de pesos. Si hubiéramos tramitado esos expedientes electrónicamente hubiésemos ahorrado 3.830 millones de pesos que equivalen al costo de 79 patrulleros o 3.038 computadoras de escritorio".

En 2025 se habilitó el Registro Civil Electrónico y las rendiciones de cuentas digitales. Con entidades del sector productivo y colegios profesionales se avanzó la simplificación y digitalización de trámites que faciliten la gestión ciudadana sin necesidad de acudir a oficinas estatales.

Se profundizó en materia de ciberseguridad, implementando por otro lado la herramienta Visor de datos abiertos que facilita el acceso a información pública, la participación ciudadana y fortalece la confianza en las instituciones y, a la vez forja habilidades de planificación y evaluación de políticas en los equipos de gestión.