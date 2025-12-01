Apuntan que con la reforma laboral se reactivará el empleo

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con unos 93 diputados como bloque propio. Sin embargo, con diputados aliados podría sumar alrededor de 113 diputados, no muy lejos del quórum de 129 y la mayoría simple para legislar. En cuanto a la Cámara de Senadores, el oficialismo contará con 20 senadores. Si bien aún es minoría, el panorama es prometedor para encarar algunas de las reformas estructurales. Una de las más importantes a llevar a cabo, creemos que es la reforma laboral. Es que el sector privado, motor del crecimiento económico, se encuentra estancado desde el 2012.

Entre los principales problemas se destaca que el mercado laboral está regido por una normativa que desincentiva la creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, el hecho de que las empresas tengan costos elevados para despedir personal, genera que se limite la contratación. Esto se observa claramente en la evolución de los empleos en relación de dependencia en el sector privado que, en proporción al total, muestra una tendencia descendente. En una palabra, lejos de tener un régimen laboral que protege los derechos de los trabajadores, tenemos uno que excluye a la mayoría de la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia en el sector privado.

A principios del 2012, el empleo privado asalariado representaba el 57% del total. Debido a que la cantidad de este tipo de puestos de trabajo casi no creció, su proporción sobre el total fue cayendo; porque, para sobrevivir, la gente tuvo que volcarse a otros tipos de empleo (en el sector público, en casas particulares, independientes y monotributo). De esta manera, con el último dato disponible de agosto, esta proporción cayó al 49%, reduciéndose en ocho puntos porcentuales. Cabe agregar que no se incluye a quienes terminan trabajando en el sector laboral informal por carecer de otras posibilidades. Estos trabajadores se estiman que sean aproximadamente 40% del total de empleo para el último dato analizado. De esta manera, la situación real del empleo registrado en relación de dependencia es mucho peor aún.

Por otro lado, continúa siendo elevada la litigiosidad laboral, lo que representa otro de los grandes problemas para los empleadores que debe ser atendido. Esto, sumado a una carga impositiva alta y la rigidez mencionada, hace que el incentivo para contratar trabajadores sea más bien bajo.

Una reforma laboral que permita que el sector laboral se vuelva más flexible, se reduzcan los costos laborales y disminuya la litigiosidad, permitiría generar los incentivos para que el sector privado vuelva a generar empleo en relación de dependencia. Hay que tener en cuenta que hay que sacar mucha gente de la informalidad y gestar los puestos de trabajo que permitan absorber a las nuevas generaciones que se suman al mercado laboral y a quienes hoy tienen un seguro de desempleo disfrazado de empleo público, porque no cumplen ninguna función útil a la sociedad.

En opinión del director de la Fundación, Aldo Abram, "la actual legislación laboral solamente beneficia a los sindicatos, a los que les garantiza caja y poder, y a quienes tienen la suerte de tener un puesto en relación de dependencia. Por sobreproteger a estos últimos, se excluye a la mayoría de los trabajadores de tener ese tipo de trabajo; lo cual no solamente es violatorio de sus derechos, sino que es sumamente injusto. Hay que sancionar una legislación laboral moderna, como la que tienen los países desarrollados. ¿Alguien puede creer que en ellos no se respetan los derechos de los trabajadores? No y, además, se generan muchos más empleos que los que desaparecen; por lo que perder un trabajo no es un drama como lo es acá.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación sostuvo que "está claro que el formato actual del mercado laboral no funciona y quedó obsoleto. Hace aproximadamente quince años que el sector privado formal se encuentra estancado. En la medida que no se solucione el problema de la litigiosidad laboral y se flexibilice el mercado laboral, la situación continuará como está. Es por eso que se vuelve sumamente importante aprovechar la oportunidad para comenzar a encarar las reformas estructurales, entre ellas, la laboral.

(*) Fundación Libertad y Progreso es una entidad sin fines de lucro, privada e independiente orientada en los principios de la libertad. Sus integrantes trabajan por una Argentina inspirada en los valores de Juan Bautista Alberdi y la Constitución de 1853. Pretenden una sociedad abierta y tolerante, con bajos impuestos y regulaciones, con respeto por los proyectos individuales de las personas e igualdad ante la ley.