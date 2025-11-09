Las candidatas a Paisana Provincial se lucieron este domingo en la Federación

Nuestro diario El Tribuno de Jujuy estuvo presente en el predio de la Federación Gaucha para presenciar el ensillado y montaje de las 53 paisanas que compiten con destrezas y cantos de coplas, primeramente para la elección de paisana provincial y para luego representar a Jujuy en la elección nacional de la Paisana.

En diálogo con el presidente de la Federación Gaucha, Mario Marcelo Mendoza, expresó su orgullo por conmemorar esta fecha tan significativa para los jujeños.

"Un año más celebrando la Fiesta de la Tradición. Tenemos una semana con muchas actividades”, señaló, e invitó a la comunidad a acercarse a compartir, “El día martes habrá una mateada para que vengan en familia”.

Por otro lado, adelantó que el sábado 15 será el cierre de la Semana de la Tradición, con un colorido desfile gaucho sobre la avenida Forestal del barrio Alto Comedero. La jornada final incluirá la gran clasificatoria para Jesús María 2026 y el broche de oro: la coronación de la nueva Paisana Provincial de la Tradición, en una tradicional velada de salón.

Las paisanas se mostraron alegres y esperanzadas por los resultados del jurado. También destacaron la experiencia de participar en la elección.

“Es una experiencia única, con recuerdos hermosos. Se aprenden muchas cosas de nuestra tradición y se hacen muchas amistades”, comentó Gianella Ramírez, candidata a Paisana Provincial.

Muchas familias se reunieron este domingo para compartir la jornada y disfrutar del talento y la simpatía de las donosas paisanas.

“Es hermoso encontrarse con todas las agrupaciones jujeñas. Es una cultura maravillosa de la que todos los jujeños y el país deberíamos participar”, expresó María, una espectadora.

Por último, se recuerda que las actividades continuarán el miércoles 12 a las 16, con la “Mateada Popular” en el mismo predio de la Federación Gaucha, y culminarán el sábado 15 con el desfile gaucho en avenida Forestal y una peña folclórica desde las 22 horas.