Ley de trabajadores sociales

La Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados trató diversos proyectos vinculados a instituciones de la sociedad civil, y al marco normativo que regula el ejercicio profesional de los trabajadores sociales en la provincia.

Entre ellos se abordaron proyectos de declaración de interés referidos a distintas organizaciones con la finalidad de reconocer su trayectoria y compromiso social.

Las declaraciones "permiten visibilizar la labor de organismos y entidades que contribuyen al desarrollo comunitario y a la promoción de valores sociales y culturales", señaló su presidenta Malena Amerise.

Asimismo emitió dictamen favorable al proyecto de actualización de la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales, iniciativa muy debatida con representantes del cuerpo colegiado, legisladores y otras instituciones vinculadas a la temática para actualizar la normativa vigente. El expediente será girado a la Comisión de Legislación general para su tratamiento parlamentario.

Las declaraciones de interés consideradas son proyectos vinculados a la Fundación Música con Alas, al grupo Guías Argentinos de Fraile Pintado (que desarrolla actividades con niñas, adolescentes y mujeres jóvenes), y una propuesta impulsada por laicos, el Obispado y el Colegio Fasta.

Para la próxima reunión de la Comisión se previó recibir a representantes de tres de estas instituciones "con el objeto de interiorizarse sobre su labor, sus objetivos y las acciones que desarrollan en beneficio de la comunidad jujeña", concluyó la legisladora Amerise.