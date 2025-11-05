Ratifican trabajo con la mutual de Ampuap

En el salón de reuniones de la mutual de Ampuap, autoridades del centro vecinal del barrio Bajo La Viña mantuvieron una reunión de trabajo con sus pares de la mutual de Ampuap, en la que convinieron en trabajar en forma conjunta por el beneficio y el bienestar del sector.

Entre las cuestiones que se identificaron temáticas de mayor relevancia se destacan las que tienen que ver con la iluminación, pavimentación y forestación.

Durante el encuentro, los integrantes de ambas comisiones directivas tuvieron oportunidad de brindar sus inquietudes y puntos de vista.

Esta fue la primera de varias reuniones que se realizarán en el marco del trabajo de acción a futuro, para lograr soluciones a las necesidades comunes y el mejoramiento de la calidad de vida del barrio, destacó una entrega de prensa elaborada por las autoridades del centro vecinal.