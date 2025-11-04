°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Gobierno de Jujuy

Sadir adelantó que habrá cambios en su gabinete

También indicó que seguirá la reducción en el número de funcionarios, para la segunda mitad de su mandato.

Martes, 04 de noviembre de 2025 23:33
POR MAYOR COMPETITIVIDAD | EL GOBERNADOR SADIR SE REUNIÓ CON REFERENTES EMPRESARIALES EN CASA DE GOBIERNO.

El gobernador Carlos Sadir anticipó que procederá a "oxigenar" su gabinete de ministros y, al mismo tiempo, avanzará en una reducción cuantitativa de funcionarios provinciales.

"Habrá cambios", adelantó y puntualizó que estos "hacen falta".

En ese sentido, explicó que a la luz de los resultados electorales de mayo y de octubre y del rumbo de la gestión de gobierno, "se prevé introducir modificaciones" e indicó que "siempre es bueno revisar, analizar y, por qué no, renovar".

Recordó que al iniciar su gestión fusionó ministerios, motivo por el cual "es probable que no haya más unificaciones de carteras".

El mandatario también recalcó que "lo más importante es el análisis de la cantidad de funcionarios" y afirmó que "se redujo" la cantidad "pero quiero seguir achicando", con miras a "bajar el gasto del Estado y hacerlo más eficiente".

"Con menos funcionarios, el Estado puede funcionar igual o mejor que ahora", estimó Sadir finalmente.

Con empresarios

Por otro lado, el Gobernador se reunió con referentes de cámaras empresariales de Jujuy con el fin de delinear un plan de trabajo conjunto que permita fortalecer la competitividad del sector y generar más oportunidades de empleo.

Durante el encuentro en el Salón Blanco se abordaron temas relacionados a inversión, desarrollo sostenible y políticas que permitan la consolidación de las distintas actividades.

Fernando Casares, presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, consideró muy positivo el balance de la reunión e indicó que "entregamos una carpeta con algunos puntos que ya habíamos hablado la semana pasada con el gobernador".

Remarcó que en la iniciativa de apoyo institucional se encuentra la Unión Industrial, Unión de Empresarios, Cámara Minera, Cámara del Tabaco y la Cámara Expendedora de Combustibles.

En referencia al dossier presentado explicó que "se debe empezar a trabajar con los ministerios para concretar algunos objetivos en el corto y en el mediano plazo". También Casares comentó que se dialogó sobre el tratamiento de leyes provinciales, IVA, Ingresos Brutos y otros temas.

 

