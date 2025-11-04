Sadir hará cambios en su gabinete y reducirá la estructura de funcionarios

El gobernador Carlos Sadir anticipó que procederá a “oxigenar” su gabinete de ministros y, al mismo tiempo, avanzará en una reducción cuantitativa de funcionarios provinciales.

“Habrá cambios”, adelantó y puntualizó que estos “hacen falta”.

En este sentido, explicó que a la luz de los resultados electorales de mayo y de octubre y del rumbo de la gestión de gobierno, “se prevé introducir modificaciones” e indicó que “siempre es bueno revisar, analizar y, por qué no, renovar”.

Recordó que al iniciar su gestión fusionó ministerios, motivo por el cual “es probable que no haya más unificaciones de carteras”.

En este contexto, el mandatario recalcó que “lo más importante es el análisis de la cantidad de funcionarios” y refirió que “se redujo el número de funcionarios, pero quiero seguir achicando”, con miras a “bajar el gasto del Estado y hacerlo más eficiente”.

“Con menos funcionarios, el Estado puede funcionar igual o mejor que ahora”, estimó Sadir finalmente.