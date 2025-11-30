Voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial recolectaron dos toneladas de residuos durante un operativo de limpieza concretado el jueves último a la vera de la ruta nacional 66. "Esto es el resultado de la actividad del servicio voluntario de limpieza de la ruta 66, colectora del norte", le dijo a este matutino el referente de la iglesia, Grober Cornelio.

Como había anticipado El Tribuno de Jujuy, las acciones se iniciaron en la zona de la rotonda de Alto Comedero extendiéndose hasta la zona del loteo Río Blanco.

EN ACCIÓN | ASPIRAN A CONCIENTIZAR EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE.

Cornelio agregó que seguirán "trabajando para la conservación del medio ambiente con el lema 'Salvemos la tierra con el amor de la madre'".

Con las campañas de limpieza la iglesia se impone "concientizar a toda la comunidad jujeña en el cuidado del medio ambiente". Y en ese marco erradicar la irresponsable práctica de arrojar residuos a la vera de rutas y otros espacios verdes.

En esta oportunidad los voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial contaron con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.