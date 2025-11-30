Proyecto trinacional Raíces inicia acciones

Del 1 al 5 de diciembre en Jujuy, se llevará a cabo el lanzamiento de las actividades del proyecto trinacional "Mejoramiento participativo de los recursos genéticos y sistemas de semillas para la agricultura regenerativa - Raíces". El mismo forma parte del Programa Global para Pequeños Productores Agrícolas y Transformación Sostenible de los Sistemas Alimentarios (GP-Saep), lanzado días atrás en Misiones.

La iniciativa es financiada por la Unión Europea, a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (Fida), implementada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) y con liderazgo técnico de la empresa brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). En Argentina, es implementada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) a través de la Fundación Argeninta, en alianza con organizaciones locales que coordinan las acciones de este hito inicial.

El proyecto trinacional tiene como objetivo la conservación de semillas criollas en bancos comunitarios, el apoyo a guardianes de semillas y la promoción del uso de herramientas y maquinaria agrícola adecuadas, además de la capacitación de metodologías de mejoramiento participativo. La iniciativa, que también se desarrolla en Bolivia y Brasil, beneficiará a 5.000 agricultores; la mitad son mujeres, incluyendo comunidades indígenas, tradicionales y grupos de jóvenes rurales.

LA PROPUESTA | AUTONOMÍA, AGROBIODIVERSIDAD Y RESILIENCIA CLIMÁTICA.

A través de actividades teóricas y prácticas en campo, en Misiones y Jujuy busca fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades de investigación y comunidades rurales, para avanzar en la transición hacia sistemas alimentarios saludables y sostenibles, mediante las metodologías de Mejoramiento Genético Participativo (MGP) descentralizado y de Fitomejoramiento Evolutivo.

Estos enfoques integran ciencia y saberes locales con el fin de fortalecer la autonomía de las agricultoras y los agricultores. Este abordaje se focaliza en la selección y adaptación de variedades particularmente adecuadas a las condiciones de cada territorio, con el propósito de ofrecer respuestas concretas frente al cambio climático y la inseguridad alimentaria.

Capacitación en Jujuy

Mañana a las 10, en el salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (Alberdi N° 47), se llevará a cabo el lanzamiento del Proyecto Raíces, con la presencia de autoridades, representantes del Fida, Iica, Inta y Embrapa, junto con instituciones de investigación y liderazgos rurales.