Gobernador Sadir contribuye a la construcción de liderazgos

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre del Seminario País Federal de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (Furp), realizado en Buenos Aires, espacio que compartió con más de setenta jóvenes de todo el país.

El mandatario exteriorizó su satisfacción por ser parte del proceso de formación de dirigentes de extracción universitaria. Además de intercambiar ideas, Sadir expuso "el camino que venimos construyendo para Jujuy en materia productiva, industrial, minera, agropecuaria y turística".

Finalmente, el gobernador expresó su "felicidad ante tantos jóvenes comprometidos con nuestro país y con vocación de liderazgo".

El Seminario País Federal reúne cada año a decenas de jóvenes de todas las provincias argentinas, quienes durante una semana en la Ciudad de Buenos Aires mantienen encuentros con altos funcionarios, legisladores, líderes sociales y referentes del sector privado, además de participar en actividades culturales y de formación.

Al cierre de esta etapa, los 15 mejores participantes son premiados con un viaje de formación en Estados Unidos. Allí visitarán instituciones gubernamentales, organismos internacionales, universidades y espacios de relevancia política, económica y social.

La edición 2025 del seminario nacional se desarrolló del 24 al 29 de este mes, mientras que el viaje a Estados Unidos tendrá lugar en 2026.

En Jujuy hubo un preseminario que se realizó el 3 y 4 de octubre en el Consejo de Ciencias Económicas y en el Colegio de Abogados.

La evaluación constó de 50 preguntas de opción múltiple. Quienes superaron ese examen pasaron a la instancia oral, y los seleccionados integraron una terna que compitió a nivel nacional en Caba.

Este año como en el 2024, la sede jujeña tuvo una importante representación. El año pasado fue de cuatro integrantes y en este de cinco, estando integrada la misma por Federica Farjat, Ángeles Carrazana, Agustina Guzmán, Agustín Reynoso y Lucas López, quienes viajaron con anticipación para participar de una agenda intensa de reuniones y actividades con referentes del ámbito político, empresarial, académico y social.