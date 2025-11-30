Es ingeniero de Microsoft en el estado de Whashington

Cuando era tan solo un niño, le había comentado a su madre que viviría en Estados Unidos. Y ese decir, acaso fue una señal que le abrió las puertas primero al crecimiento personal y luego profesional, hasta llegar a ser parte de Microsoft, la reconocida firma estadounidense de fama internacional.

Este presente tan prometedor se fue llevando adelante paso a paso para José Manuel Alejandro Coca, un jujeño que desde el primer momento en que descubrió una pc en los años 80's, supo que su destino estaba vinculado al manejo de ese artefacto sofisticado de tecnología avanzada.

"Recuerdo que cuando vi una computadora, le insistí tanto a mis padres que quería una y no sé si fue de las primeras en Jujuy", rememoró Coca sobre el momento en que se reveló el futuro ante sus ojos.

El extranjero y exestudiante del Colegio Del Salvador inició así su camino con alma de "nerd" como se autodefine y una practicidad que aún hoy lo acompaña.

Y es un agradecido ya que por su formación en The Chaucer Institute of English, logró comprender el inglés, algo que hoy agradece de manera genuina a sus padres. "Yo reconozco que mis primeras herramientas para estar donde estoy fueron las bases de todo mi trabajo. Lo valoro muchísimo", aseguró Coca.

Y es que todo esfuerzo tiene su recompensa, algo que añoraba desde su infancia y que logró gracias a la capacidad y a demostrarse así mismo que era posible llegara a metas con paciencia.

SNOWBOARD EN NIEVE | UNO DE LOS PASATIEMPOS ELEGIDOS POR EL JUJEÑO.

Ser ingeniero en sistemas lo habilitó para conocer los secretos del universo tecnológico e instruirse desde aquellos servidores con acceso a internet hasta convertirse en un especialista en el ciclo de vida del software.

Formado en Tucumán y Buenos Aires, Coca asimiló la experiencia plena desde toda perspectiva cuando tuvo la posibilidad de mejorar su inglés. "Ser arquitecto de software me permitió conocer las estrategias y las infraestructuras de grandes servidores que necesitan satisfacer millones de consultas", aseguró.

Las oportunidades se hicieron notables cuando en 2017, logró viajar a Colombia donde conoció a su actual esposa.

"Ir a Colombia me hizo pensar en que ese era mi lugar para vivir, conocí a mi señora y hoy somos felices", expresó este jujeño que esperaba dar un gran salto cuando sucedió una conexión que lo llevaría hacia otra linda experiencia.

Hoy trabaja en la empresa tecnológica estadounidense que se dedica a desarrollar y comercializar software, hardware y servicios en la nube para empresas y consumidores.

EN UN RASCACIELOS | CENANDO JUNTO A SU ESPOSA COLOMBIANA.

Desde el estado de Washington, ubicado al noroeste del Pacífico, Manuel Coca se adaptó a un estilo de vida con proyectos que hacía quince años vislumbraba como una utopía pero que ya es una realidad.

"Siento que vivo una evolución enorme con mis compañeros de trabajo que tienen muchos conocimientos. De a poco siento que voy haciéndome un lugar", detalló el jujeño que trabaja con tecnología de punta e IA Pilot.

"Desde 2023, estamos con la Inteligencia Artificial - IA y cada vez hay herramientas nuevas y lanzamientos, tenemos que actualizarnos permanentemente", indicó.

Siguiendo un ritual, cada lunes adora llegar a su oficina donde su jornada laboral lo espera primero, revisando correos electrónicos y, luego, deleitándose con el sabor de un café único. Después de las reuniones en el piso 36 de 90, se prepara para realizar su actividad como ingeniero especializado y, más tarde, compartir en el almuerzo en un comedor multicultural.

Es que allí puede conectarse con el mundo a través de una gastronomía que une distintas idiosincrasias en un mismo espacio.

"Al mediodía, las personas de cada edificio -porque son varios- se cruzan se pueden ver asiáticos e indios y se conocen las comidas, es divertido y me sorprende los condimentos y picantes", explicó quien extraña la polenta y el queso cremoso porque en Seattle no se consiguen.

"Me gusta la ciudad, pero en donde vivo que es Duvall hay mucha paz y compartir con mi esposa es hermoso. Nos casamos hace cinco años en Buenos Aires", confesó.

Junto a ella los paseos en sus tiempos libres son constantes. Los planes se hacen de a dos, admiran la belleza de los lagos, cenan en restaurantes de rascacielos y comparten momentos inolvidables con su hijo.

"Como estamos cerca de una pista de esquí, practico snowboard parque me encanta. Antes lo hacía en Ushuaia y en Mendoza", aseguró Coca que encuentra a un extracto de Jujuy en suelo norteamericano.

"Aquí hay una cadena montañosa que es muy similar al cerro Chañi cuando está nevado. Los cerros blancos que veo es como pensar internamente en mi tierra cuando iba y venía al colegio", recordó Coca sin olvidar a sus amigos de toda la vida de Coronel Arias, ni de los aliados estudiantiles que hoy son parte de su aventura a través de las redes sociales.