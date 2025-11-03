La verdad sobre los rugbiers en la cárcel

En los últimos días, se generó una fuerte polémica luego de que Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, afirmara públicamente que dos de los rugbiers condenados habían sido separados del resto de los internos por incidentes dentro del penal de Melchor Romero. La situación involucró directamente a Máximo Thomsen y Luciano Pertossi, y puso el foco en su comportamiento actual en prisión. Sin embargo, las versiones oficiales salieron a desmentir lo dicho y aclararon qué fue lo que realmente ocurrió.

Luego de que Fernando Burlando mencionara en televisión que Luciano Pertossi había intentado quitarse la vida, una fuente cercana al joven decidió comunicarse con la agencia Noticias Argentinas para aclarar la situación. “Las noticias sobre Luciano fueron absolutamente falsas”, aseguraron desde su entorno.

Además, manifestaron su preocupación por la ligereza con la que se difundió información tan delicada, especialmente cuando involucra cuestiones relacionadas con la salud mental. “Lamentamos que se difundan versiones sin medir las consecuencias de sus falsedades. Es una pena que se inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”, agregaron.

Estas declaraciones generaron repercusión inmediata y pusieron en duda la veracidad del relato de Burlando, quien había compartido esta versión en el programa “El Diario de Mariana”.

El Servicio Penitenciario desmintió el aislamiento de Máximo Thomsen

La otra parte del testimonio del abogado involucraba a Máximo Thomsen, de quien se dijo que había sido aislado luego de una pelea con otros internos. No obstante, el Servicio Penitenciario Bonaerense emitió un comunicado en el que negó rotundamente esa versión.

“El estado actual de todos los internos vinculados al caso Báez Sosa no presenta modificaciones. No hubo ningún hecho reciente que implicara medidas de aislamiento o sanción disciplinaria”, informaron desde el organismo.

También detallaron que los padres de la víctima fueron informados, aunque la versión difundida no se condice con la realidad dentro del penal de Melchor Romero, donde están alojados los jóvenes condenados por el asesinato ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

El pedido de causa, del abogado Burlando: “Pedimos perpetua para todos”

Durante su intervención, Burlando reiteró el reclamo histórico de la querella. “Pedimos perpetua para todos. Seguimos sosteniendo que deben recibir la misma condena por la brutalidad del crimen y por cómo actuaron en conjunto”, enfatizó.

Cabe recordar que Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por ser coautores del homicidio doblemente agravado. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.

Burlando destacó que la familia de la víctima “mantiene firme el pedido de justicia” y que cada episodio vinculado a los rugbiers “vuelve a revivir el dolor de los padres”. La historia de Fernando, según dijo, “no debe olvidarse, porque sigue siendo símbolo de lo que no puede volver a pasar”.