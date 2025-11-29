Nueva jornada con alertas en Jujuy

Comenzamos el fin de semana y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será similar a los últimos días en donde los jujeños estamos atravesando por una terrible ola de calor con temperaturas superiores a los 36 grados.

Según el organismo nacional rige una alerta naranja por altas temperaturas para las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara en donde las temperaturas superarían los 35 grados y incluso en las yungas jujeños la temperatura máxima llegaría a los 39 grados.

Se recomienda especial cuidado por los grupos de riesgo, es decir niños, personas mayores de 65 años y sobre todo en aquellos con enfermedades crónicas. Se recomienda vestir con colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, usar anteojos de sol, sombrilla, protector solar y consumir abundante agua.

Además, rige una alerta amarilla para toda la zona de los valles y el ramal jujeño pero en esta oportunidad, al igual que ayer, es por fuertes tormentas.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.