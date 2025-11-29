Apuap concretó ayer paro y "ruidazo" en plaza Belgrano

Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) concretaron ayer una jornada de protesta con abstención de tareas y un "ruidazo" en la plaza Belgrano, en reclamo de una urgente reapertura de paritarias y en rechazo al esquema salarial presentado por el Gobierno provincial.

Durante la manifestación, el secretario general del gremio, Nicolás Fernández, explicó que la medida fue votada en asamblea como respuesta a las políticas salariales del Ejecutivo, que -según denunció- avanzan hacia un congelamiento de los salarios que se extendería incluso hasta después del Carnaval 2026. "En la asamblea analizamos el ofrecimiento del Ejecutivo en la mesa paritaria y los anuncios de la semana pasada, con cronogramas de pago que llegan hasta después del carnaval. Se presentó un esquema de seis pagos, y la asamblea entiende que hay una intención clara de 'bajar la persiana' de la última paritaria y dejar a la deriva a cerca de cien mil trabajadores estatales", sostuvo.

Fernández expresó además su preocupación por el cronograma de pagos y por declaraciones del gobernador que, según indicó, anticipan un prolongado parate en las negociaciones salariales, en un contexto de inflación y fuerte tensión financiera para los hogares. "Son los meses más difíciles para los trabajadores, porque aumentan las obligaciones familiares. Es una contradicción enorme que, a pesar de los mayores ingresos del Estado en noviembre y diciembre por coparticipación federal, se pretenda cerrar la paritaria y no dar respuesta a un salario que alcance la canasta básica", remarcó.

NICOLÁS FERNÁNDEZ | INDICÓ QUE EL ACATAMIENTO EN EL INTERIOR FUE ALTO

En ese sentido, el dirigente sindical cuestionó la brecha entre los ingresos provinciales y la recomposición salarial ofrecida. Aseguró que el esquema planteado por el Gobierno cerraría 2025 con apenas un 24% de recomposición, mientras que la coparticipación federal habría crecido un 45,5%. "Entre enero y octubre, la coparticipación aumentó en relación al año pasado y existe una diferencia del 21%. Plata hay; lo que falta es decisión política para abordar los problemas de los trabajadores estatales", afirmó.

Fernández también subrayó el impacto económico que tiene el salario estatal en la actividad comercial local. "Si hay un ingreso que dinamiza la economía provincial es el salario estatal. Si no hay recomposición, no habrá dinero en diciembre en comercios, transporte ni en la economía informal. Eso es lo que estamos cuestionando", advirtió.

Respecto del alcance de la medida, el secretario general indicó que el acatamiento fue alto, especialmente en el interior provincial, y que la modalidad de paro con asistencia y retiro afectó el normal funcionamiento de hospitales y centros de salud. "Los profesionales concurren a trabajar y luego se retiran, lo que interrumpe servicios. No es una decisión liviana, pero es la última herramienta para hacernos escuchar", explicó.

Finalmente, el gremio reiteró el pedido de audiencia al gobernador no solo por la cuestión salarial, sino también por la crítica situación del sector. "Queremos discutir la recomposición para cerrar el año y plantear la preocupación de los profesionales, que sostienen el sistema con planteles mínimos. El Gobierno tiene que hacerse cargo de esta crisis", concluyó Fernández.

Desde Apuap señalaron que el objetivo inmediato es lograr la apertura de una mesa de diálogo en diciembre, con el fin de garantizar condiciones salariales que permitan a las familias jujeñas transitar una Navidad y un Año Nuevo dignos.