Nieve y granizo en el Norte en plena ola de calor que golpea a Jujuy

En San Salvador de Jujuy, las temperaturas superaron los 35°C, en el marco de un alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por altas temperaturas y tormentas. Sin embargo, en plena tarde, en Nueva Pirquitas y Mina Pirquitas, registró imágenes impactantes del inusual fenómeno. Agua nieve y granizo cubriendo el paisaje, pese al calor extremo que predomina en el llano.

Mina Pirquitas, ubicada en el departamento Rinconada, es una localidad de altura donde estas condiciones pueden presentarse incluso fuera de temporada. Aun así, el marcado contraste térmico generó sorpresa entre los habitantes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Situaciones similares también se reportaron en el Hornocal y zonas cercanas, donde la combinación de tormentas aisladas y aire frío en altura favoreció la precipitación invernal.

El SMN mantiene vigentes las alertas por calor extremo y advierte que las tormentas aisladas podrían persistir en distintas áreas del norte provincial durante las próximas horas.