La esposa de Verón estalló tras la sanción de la AFA

La noche del jueves, Valentina Martin, esposa de Juan Sebastián Verón, reaccionó públicamente a la sanción que la AFA aplicó contra el presidente de Estudiantes de La Plata, al publicar —y luego borrar— una serie de historias en Instagram donde lanzó fuertes cuestionamientos a la dirigencia del fútbol argentino y apuntó directamente contra Lionel Messi.

En su primer mensaje, la mujer de Verón defendió el rol del presidente de Estudiantes y lo describió como comprometido, valiente y dispuesto a enfrentar a la dirigencia.

“El miamense (tal como lo llama el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino), el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, el amigo del gordo“, escribió, en una clara referencia a Messi.