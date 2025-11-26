Lista N° 30 Verde y Blanca en los comicios de APL

La Lista N° 30 Verde y Blanca lleva como candidata a secretaria general de la Asociación del Personal Legislativo de Jujuy a Alicia Mamaní, en las elecciones para renovar las autoridades de la entidad gremial el próximo viernes en esta ciudad.

Ocupan los cargos restantes de la opción para los empleados de la Legislatura y de la Defensoría del Pueblo, Guillermo Batallanos, secretario adjunto; Carla Chagra Bouhid, asuntos laborales; Jorge Villarreal, finanzas; Marcelo Choque, administración; Adela Conde, acción social, y Carlos Campos, capacitación.

Como vocales titulares están Mónica Salazar, Miguel Tolaba, Gloria Acosta Bejarano y Vanesa Burgos; suplentes, Felipe Flores, Miguel Cruz, y Liliana Calapeña. Para la comisión revisora de cuentas figuran Adriana Díaz, David Cuenca, María Villafañe, Mario Molina, Gladis Díaz y Jorge Barriga. Y como delgados ante el Congreso de la CGT, Guillermo Batallanos y María Robledo.

El pasado fin de semana los candidatos sostuvieron con los empleados del Poder Legislativo una prolongada reunión donde abordaron diferentes cuestiones que les preocupan, y entablaron un diálogo en busca de solución a lo planteado detalladamente.

Batallanos agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión, destacó los logros conseguidos para los trabajadores legislativos, y solicitó a los asistentes el respaldo Mamaní, "quien es una persona muy comprometida con el buen desempeño del trabajador legislativo en un ámbito acorde a sus necesidades".

El 28 la jornada comicial se desarrollará desde las 8 hasta las 18, en la Legislatura de Jujuy se ubicarán tres mesas y en la Defensoría del Pueblo, una; están habilitados para sufragar 511 afiliados entre dos opciones: Lista N° 30 Verde y Blanca y Lista N° 19 Azul y Blanca.