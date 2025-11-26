Ingresa a Diputados el Presupuesto 2026

En la 11° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Jujuy, convocada para hoy desde las 10 tomarán estado parlamentario el proyecto de ley del Presupuesto 2026 y de Modificación de la ley impositiva y el Código fiscal, enviados por el Ejecutivo provincial.

Sobre ambos está puesta la atención no sólo de los legisladores de uno y otro bloque, sino también de todo el arco político de Jujuy para saber la situación de la provincia y qué depara para el próximo año bajo la administración de Carlos Sadir.

Respecto al proyecto de ley de Coparticipación municipal, el presidente de la Comisión de finanzas, Guido Luna respondió ayer alrededor de las 14: "Creo que ingresará", hasta esa hora no había llegado a Diputados, "pero en principio ese es el compromiso", agregó.

En cuanto al del Presupuesto 2026 señaló: "Creemos que será un Presupuesto que dejará conforme a todas las fuerzas políticas, ajustándose a la situación, equilibrado y que cubrirá todas las necesidades del Estado".

La sesión extraordinaria que se convocará para el 3 de diciembre estará dedicada a su tratamiento (y posible aprobación), previamente habrá un plenario de comisiones donde el ministro de Hacienda y finanzas de la Provincia, Federico Cardozo junto a su equipo técnico para referirse al proyecto. Ello se produciría el lunes o martes próximos.

En declaraciones periodísticas el gobernador Sadir dijo que "la ley de Coparticipación va ir este año a la Legislatura", en relación al Presupuesto apuntó: "Está en el orden de los $ 2.600 millones aproximadamente".

Aclaró que la mayor erogación del mismo "es el pago a los empleados públicos y luego siempre priorizamos en educación, salud y seguridad". Aparte "tenemos obras a medio realizar que debemos finalizar y otras nuevas que tienen que ver con rutas", entre otros proyectos.

“Es la ley más importante”

LEGISLADORES | FABIÁN TEJERINA Y SANTIAGO JUBERT.

Una vez que el proyecto de ley de Presupuesto 2026 tome estado parlamentario, seguramente el presidente de la Comisión de finanzas, Guido Luna anuncie cómo será la modalidad de trabajo para su análisis. La del Presupuesto “es la ley más importante y fundamental de toda gestión, así que es valioso que ingrese a la Cámara, sea debatida ampliamente y tengamos un Presupuesto a partir del cual, ordenarnos para ver cómo se trabajará el próximo año”, declaró Santiago Jubert, presidente del Bloque del Frente Cambia Jujuy.

Posteriormente afirmó que el mismo “llaga con todas las correcciones y observaciones que se hacen de acuerdo a cómo se percibe y serán los recursos de la provincia; lo que posiblemente llegue de Nación y la recaudación propia, y a partir de ahí distribuir bien en los gastos que posee la Provincia”.

Entre estos últimos el sueldo de los estatales, gastos de funcionamiento de cada ministerio y áreas, “así que estamos a la espera de ingresarlo y desde allí hablar en concreto sobre las atribuciones y compromisos que genera, y de las responsabilidades y obligaciones que va a cada ministerio”, finalizó.