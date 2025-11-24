Murió Jimmy Cliff, ícono jamaicano del reggae

El pionero del reggae Jimmy Cliff, cuyas canciones como You Can Get It If You Really Want y Many Rivers to Cross ayudaron a llevar la música de Jamaica al mundo, falleció este lunes a los 81 años, informó su familia.

La noticia fue confirmada a través de un mensaje de su esposa, Latifa Chambers, que explicó que Cliff sufrió una convulsión seguida de neumonía. “A todos sus fans del mundo: sepan que su apoyo fue su fuerza todo este tiempo. Él realmente valoró a cada uno de ustedes”, señaló Chambers.

Nacido como James Chambers en St. James, Jamaica, en 1944 (o 1948, según algunas fuentes), comenzó a cantar en la iglesia a los seis años y se estableció en Kingston durante su adolescencia, donde se integró en la naciente escena ska/rocksteady/reggae.

Cliff alcanzó proyección internacional en la década de 1960 y 1970. Canciones como Wonderful World, Beautiful People o su versión de I Can See Clearly Now —tema de la película Cool Runnings (1993)— ilustran su capacidad para conectar culturas. Asimismo, protagonizó el filme jamaicano de culto The Harder They Come (1972), que con su banda sonora desempeñó un papel clave en la difusión global del reggae.

Durante su carrera editó más de 30 álbumes de estudio, incluyendo el último, Refugees (2022) junto a Wyclef Jean; recibió dos premios Grammy (1985 por Cliff Hanger y 2013 por Rebirth) y selló su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame en 2010. Además, recibió la Orden de Mérito de Jamaica, honor que lo señala como una de las figuras culturales más importantes de su país.

El primer ministro jamaicano Andrew Holness declaró este lunes: “Hoy Jamaica pausa para honrar la vida de un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo… Su legado vive en cada rincón”.

La voz de Jimmy Cliff, su energía sobre el escenario y su compromiso con los temas sociales —como el tema Vietnam, que él mismo calificó de protesta urgente— lo convirtieron en un puente entre la música popular y la conciencia social. Con su muerte, no solo desaparece un intérprete sino también un símbolo viviente del reggae como expresión de identidad y de empoderamiento cultural.

Será recordado no solo por sus éxitos, sino por la manera en que su música logró atravesar fronteras: de Jamaica al Reino Unido, Estados Unidos, Francia y más allá. Desde sus primeros éxitos ska hasta sus colaboraciones tardías, su versatilidad y permanencia atestiguan una carrera sin fisuras.

El mundo de la música, y en especial el universo del reggae, pierde a una de sus figuras fundacionales. Sus canciones continuarán sonando, sus historias seguirán inspirando y su rito cultural como embajador de la isla vivirá en las nuevas generaciones que seguirán cruzando “many rivers” hacia nuevas orillas.