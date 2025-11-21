La canasta de crianza superó los $500 mil en octubre

La canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó que criar a un bebe costó $431.874,91

En lo que respecta a la crianza de un menor de 1 a 3 años costó $511.883,82 por la alta demanda de cuidados

El tramo más costoso fue el de niños de 6 a 12 años, con un valor mensual de $536.732,61, impulsado principalmente por los gastos no alimentarios, como educación, transporte y actividades escolares.

Los demás grupos etarios también muestran cifras elevadas:

Niños de 4 a 5 años: $429.344,55

En varios casos, el costo de criar a un hijo supera el medio millón de pesos por mes.

La canasta de crianza se compone de dos elementos: