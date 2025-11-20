22°
El Banco Central bajó la tasa de interés a un 20%

La redujo a 20% e impactará en los rendimientos de los plazos fijos.

Jueves, 20 de noviembre de 2025 12:34

El Banco Central efectuó una nueva baja de la tasa de interés de referencia de 22% a 20%, lo cual lleva a una caída generalizada de los rendimientos de los activos financieros que arbitran contra ella.

Esta tasa es la que paga la autoridad monetaria cuando los bancos le piden dinero o le depositan el dinero excedente de la operación diaria.

Según reportan operadores de mercado la denominada tasa “Repo” entre bancos se ubica en 22%, mientras que la tasa de caución cae a 18%.

Esta nueva baja impactará en los rendimientos de los plazos fijos, por lo que se espera un ajuste descendente en las próximas horas.

La decisión se toma poco antes de dar a conocer los detalles de una nueva licitación para la renovación de vencimientos de deuda en pesos que se realizará el próximo miércoles.

Según datos recogidos por Noticias Argentinas, el monto a refinanciar es de $14,5 billones, pero en los últimos días el Tesoro y el Banco Central realizaron una serie de canjes previos que reducirán ese monto.

