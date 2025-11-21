Luis Caputo desmintió un supuesto rescate financiero de bancos estadounidenses

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este viernes a desmentir que el Gobierno hubiera acordado un rescate con bancos de EEUU ni, mucho menos, que se haya hablado de un monto de u$s20.000 millones. "Es una 'operación' más con la sola intención de generar confusión", afirmó en sus redes sociales.

"Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones", aseguró Caputo en sus redes sociales. Esta desmentida surge luego de que el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) afirmara el jueves que se había reducido el monto de "rescate" que bancos de su país otorgarían a la Argentina producto del acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Según publicó, los bancos optaron por avanzar con un esquema de financiamiento mucho más acotado: un préstamo de corto plazo, de solo u$s5.000 millones, tal como había adelantado Ámbito esta semana.

La administración de Donald Trump había impulsado un paquete de asistencia más amplio para apoyar al Gobierno de Javier Milei, que incluía un swap con el Tesoro de EEUU y un financiamiento paralelo de la banca privada. Sin embargo, esas gestiones no avanzaron y la opción de menor escala tomó protagonismo en las últimas semanas, según las fuentes citadas.

El impacto de la noticia de The Wall Street Journal en los mercados

El WSJ detalló que la alternativa en evaluación de los bancos norteamericanos consiste en una facilidad de financiamiento bajo la modalidad de un Repo, mediante la cual Argentina intercambiaría un portafolio de inversiones por dólares provistos por los bancos. Si bien ese esquema permitiría al país pagar una deuda de aproximadamente u$s4.500 millones en enero, el mercado esperaba un monto mayor.

En este contexto, el S&P Merval medido en dólares se hunde más de 6% y los bonos soberanos en moneda dura también sufren mayoría de pérdidas, por lo cual el riesgo país supera los 650 puntos básicos.