Invitan a participar de un concurso de haiku

La docente de la Fundación Tozia, Stela Maris Acuña, brindará hoy a las 16 una charla virtual para capacitar a docentes interesados en incentivar a sus alumnos que participen de un concurso de haiku que se va a realizar en exclusiva para la República Argentina.

El haiku es una forma de poesía japonesa compuesta de 17 sílabas distribuidas en tres versos de 5 7 y 5 sílabas cada uno.

Los interesados en participar pueden enviar un correo a [email protected] y desde esa dirección les enviarán el link para la capacitación.

La fecha tope de presentación de los trabajos del concurso es el 28 de febrero de 2026. Los mismos consisten en un haiku con la temática de sonidos acompañado de un dibujo realizado en hoja A4.

Reglas del concurso

Los participantes deben tener 15 años o menos al 28 de febrero de 2026. Una participación por niño sobre el tema “Sonido”. El haiku debe ir acompañado de una ilustración dibujada a mano o una obra de arte hecha a mano en la misma página, utilizando papel de tamaño A4(21 cm x 29,7 cm) o papel tamaño carta (8.5 cm x 11 cm).

El haiku debe presentarse en tres líneas cortas. Se puede presentar cualquier tipo de ilustración (excepto fotografías o imágenes digitales). Las obras deben ser originales y no haber sido publicadas anteriormente.

Se puede participar de forma individual y también por colegios. En este caso se puede hacer un envío único desde el colegio que participa.

La Fundación Internacional Tōzai tiene su sede en Lavalle 774, 6°, “D”, 1047 de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono 11 5742-5210, correo electrónico [email protected], contacto https://www.tozai.com.ar/.