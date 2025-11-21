Caso Pablo Laurta: confirmaron que los restos encontrados en Concordia pertenecen al remisero asesinado

En el avance de la investigación del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, la autopsia constató que los restos que se encontraron pertenecen a él. La noticia fue confirmada esta tarde por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El principal sospechoso del asesinato es Pablo Laurta, también acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

La identificación del cuerpo, que fue descuartizado, se llevó a cabo a partir de un análisis de ADN de los restos óseos que encontraron los investigadores en Concordia y en Rosario del Tala.

Previamente, el resultado de los estudios realizados por los peritos de la morgue de Paraná determinó que el cadáver de la víctima presentaba un orificio de entrada en el cráneo, correspondiente a una herida provocada por un arma de fuego. Este dato fue clave para empezar a reconstruir qué ocurrió.

De esta manera, se cree que Laurta asesinó a Palacio de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas de basura en diferentes zonas de la provincia. Después, se fugó a Córdoba para matar a su expareja y a la madre de ella.

Pablo Laurta es el principal acusado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y el doble femicidio de Luna y su madre Mariel en Córdoba. (Foto: Ministerio de Seguridad de Córdoba)

La noche del 8 de octubre, el remisero avisó que tenía un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro. Desde ese momento, perdió contacto con su familia.

Poco después de la medianoche, su teléfono se apagó y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, para cometer el doble femicidio por el que se encuentra actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad.

Laurta también está acusado de haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54. Luego escapó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

La joven de 26 años había denunciado reiteradas veces al homicida por violencia de género y amenazas. Tenía una orden de restricción y un botón antipánico, pero ninguna de esas medidas logró frenar el desenlace.

Finalmente, Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto al nene.