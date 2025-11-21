Maxi López se emocionó hasta las lágrimas

Una gala cargada de emoción se vivió en MasterChef Celebrity durante la emisión de este jueves debido a que los hijos de los participantes fueron los protagonistas de la noche al tener que ir al mercado a conseguir los ingredientes para que sus padres puedan ejecutar su plato.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el reality culinario conducido por Wanda Nara lideró la franja horaria y uno de los más emocionados de la noche fue Maxi López, quien rompió en llanto cuando la conductora le preguntó que es lo más difícil de tener a sus hijos lejos.

“¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino”, preguntó Wanda

"Que te la pasas extrañando. Allá, acá", contestó Maxi López visiblemente emocionado y secándose las lágrimas.

Sin dudarlo, Wanda se acercó al futbolista para consolarlo con un abrazo: "No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante".

“No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, reconoció Maxi y agregó: "Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".

Antes de iniciar el desafío, los hijos que comparte con Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, contaron que les gustaría que su padre avance en la competencia porque significaría que podría quedarse más tiempo en Argentina.

El ex futbolista no descartó la posibilidad de quedarse en el país para poder tener a todos sus hijos juntos: "Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos".

Con complicidad, Wanda dijo que lo iba a ayudar: "Voy a convencer a la sueca (por Christiasson). Vos sabés que yo todo lo consigo".