Honras a la Medalla Milagrosa

Todas las comunidades, pastorales y grupos que forman parte de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa del barrio Alto Comedero peregrinarán hoy al Santuario de Río Blanco. Concentrarán a partir de las 8 en la sede ubicada en calle Teniente Farías 1356. En el año jubilar atravesarán la Puerta Santa y participarán de la santa misa.

Se enmarca en los festejos patronales que bajo el lema "María nos guía, Allamano nos inspira" (en alusión a San José Allamano, fundador de los Misioneros de la Consolata) se realizan desde el fin de semana pasado.

El 15 de este mes se realizó la procesión y entronización de la Virgen de la Medalla Milagrosa con la posterior Eucaristía y serenata.

Mientras que la novena se está rezando todos los días a las 20 y el domingo a las 11.30. Hoy participará la capilla Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, mañana la capilla Santísimo Salvador, el domingo la capilla Virgen del Valle y Santa Bárbara, el 24 la capilla San Cayetano, el 25 la capilla Inmaculada Concepción, el 26 la capilla Virgen de la Consolata y el 27, que es la fiesta litúrgica, la sede parroquial. Las meditaciones diarias se realizan desde la vida de su santo patrono.

La fiesta central se celebrará el sábado 29 de este mes, a partir de las 10, con la santa misa y luego el desfile al que están todos invitados.

Vale recordar que la imagen peregrina estuvo peregrinando por las distintas comunidades y hoy concluye su último recorrido por la capilla Santa Rosa de Lima.

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa vicentina. Estaba vestida de blanco, "junto a Ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra". Una voz le solicitó hacer una medalla semejante.