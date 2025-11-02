Luminarias autónomas para San Salvador - Perico

El secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro, destacó la continuidad de los distintos programas vinculados a la eficiencia energética, y que contemplan a varias instituciones.

Al respecto indicó que "hace poco firmamos un convenio con la Federación de Centros Vecinales para hacer eficiencia en cada comunidad, y el martes, dentro del programa de eficiencia energética en clubes deportivos, estuvimos recorriendo algunos para llegar a ese objetivo".

Sobre el programa "Energía yo te cuido", en el que se desarrolla el concurso "El Saber Ilumina" en las escuelas de gestión pública y privada de nivel inicial, primario y secundario que propone acciones de buenas prácticas para reducir el consumo eléctrico, Pizarro afirmó que en estos días se entregarán los premios a los ganadores.

También se refirió al avance del programa "Jujuy Iluminada", sobre el cual sostuvo que "tuvimos estos días una reunión en el Ministerio de Infraestructura para acordar trabajar en la tercera etapa para instalar luminarias LED en distintos barrios".

Otra acción realizada, resaltó Pizarro, es la obra de iluminación, por pedido del gobernador Carlos Sadir, en el acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy "Dr. Horacio Guzmán". "Pusimos luminarias autónomas que están a la vista de todos. Esta es una obra que ha sido concluida la primera etapa y está previsto otras etapas donde la idea es unir Perico con San Salvador de Jujuy con toda esta tecnología autónoma, que son paneles solares con baterías de litio para que durante la noche se enciendan".