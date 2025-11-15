Sábado nublado en San Salvador de Jujuy

Llegamos al fin de semana y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será con temperaturas bastantes agradables.

La mañana del sábado comenzó con una leve llovizna sobre la capital jujeña y según el organismo nacional para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado durante todas las jornadas con temperatura máxima que llegaría a los 22 grados centígrados.

En la zona de los pericos y el ramal la máxima llegaría a los 25 grados con cielo parcialmente nublado en donde no se descarta que el sol aparezca para mostrar todo su resplandor.

En Humahuaca se espera una mañana con cielo algo nublado a parcialmente nublado para el resto del día. El termómetro marcara 23 grados de temperatura máxima.

Y en la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera un día agradable con 21 grados de temperatura máxima y cielo también parcialmente nublado al igual que el resto de la provincia.