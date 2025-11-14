Siniestro vial en la colectora de ruta 66

En la madrugada de este viernes, unsiniestro vial se registró en la Colectora de la Ruta Nacional 66, en el acceso a la Avenida Forestal, a la altura de Agua Potable.

Según informaron las autoridades, apriximandamente a las 2, el sistema 911 recibió el alerta del siniestro. Al arribar al lugar, se constató la colisión entre un automóvil Ford Fiesta de color gris, manejado por su propietario, y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor decidió darse a la fuga.

Ambos vehículos presentaron importantes daños materiales como consecuencia del impacto. Rápidamente, se hizo presente en el sitio personal del SAME 107, junto con Bomberos, para asistir en las tareas de seguridad.

El conductor del Ford Fiesta, un hombre mayor de edad que se mantuvo en el lugar, fue sometido al test de alcoholemia, arrojando un resultado negativo.

Posteriormente, el personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Las autoridades judiciales decidiendo finalmente que el vehículo Volkswagen Gol, abandonado por su conductor, quede bajo custodia.

Las investigaciones continúan para identificar y localizar al conductor que huyó del lugar del hecho.