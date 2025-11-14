19°
Informacion General

Sadir en el Mendoza Finance Day & Roadshow

Priorizará un diálogo para avanzar en la construcción de una institucionalidad común que permita consolidar una economía sostenible.

Daniel Salas

Viernes, 14 de noviembre de 2025 11:10
Economía | Sadir administra una de las provincias dedicadas al desarrollo de minerales. estratégicos

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir participa hoy en el Mendoza Finance Day & Roadshow que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de esa ciudad y que marca el cierre de la Argentina & Latam Critical Minerals 2025 Summit, realizado ayer y el miércoles.
La apertura la hará el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo acompañado de sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego y del jujeño Sadir quienes son referentes y administran provincias dedicadas al desarrollo de minerales estratégicos y conforman uno de los bloques provinciales con mayor proyección en la cadena del litio, el cobre y otros minerales para la transición energética.
Junto al gobernador local viajó José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy quien intervino en las diferentes ponencias desarrolladas desde el pasado miércoles.
Durante la presente jornada de trabajo, se reunirá a fondos de inversión internacionales interesados en proyectos de cobre, litio, oro y plata en Argentina, Chile y Perú.
Los mandatarios e inversores intensificarán un diálogo donde avanzarán en la construcción de una institucionalidad común que permita consolidar una economía andina sostenible, con reglas coherentes y una verdadera oportunidad de financiamiento para toda la región.
Además los gobernadores con funcionarios provinciales de Mendoza que conforman la Mesa del Cobre intervendrán en paneles, rondas de financiamiento y análisis de mercado, debatiendo temas como Estado de los proyectos de litio y cobre en Argentina, Infraestructura, logística y ESG, y Cómo captar capital internacional para la minería argentina.
Ayer la cumbre internacional 4th Latam & Argentina Critical Minerals Summit reunió a gobiernos, empresas, inversores y especialistas para analizar el desarrollo de los minerales críticos en la región y promover nuevas oportunidades de inversión.

