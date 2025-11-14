ATE Jujuy concretó ayer un paro provincial y municipal

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevó adelante ayer un paro sin asistencia a los lugares de trabajo en rechazo al último incremento salarial del 2% otorgado por el Gobierno provincial. La medida, que contó con amplia adhesión en distintos sectores, busca que los sueldos de los empleados estatales se equiparen con el costo de la canasta básica y que se regularice la situación de trabajadores precarizados tanto a nivel provincial como municipal.

Participaron del paro trabajadores de Salud, Educación, Desarrollo Humano, Administración Central y de todos los municipios de la provincia. Desde hace meses, el sindicato viene reclamando una recuperación general del salario y la mejora de las condiciones laborales. En ese marco, presentó un petitorio al Ejecutivo provincial que aún no obtuvo respuesta, donde se exige el pago de un bono de 500.000 pesos, el pase a planta permanente de los contratados Covid y de los jornalizados municipales, una recategorización general para todos los estatales y la continuidad en las mejoras para los capacitadores.

El secretario general del consejo directivo provincial, Carlos Sajama, explicó que ATE "rechaza el 4% de aumento propuesto, del cual se liquidará solo un 2% este mes, y exige que el salario se ajuste a lo que marca la canasta básica". En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el dirigente señaló que "sabemos que la provincia impone los porcentajes, pero no vamos a dejar de reclamar nuestros pedidos. La mayoría de los trabajadores estatales tienen salarios muy por debajo del costo de la canasta básica y no hay respuestas".

Sajama también se refirió a la difícil situación que atraviesan los municipales, donde, según dijo, "los jefes comunales no asumen el compromiso del pase a planta de los jornalizados ni mejoran la situación de quienes están a punto de jubilarse. Para este grupo pedimos que se les otorgue la categoría máxima para que puedan jubilarse con un ingreso más digno".

CARLOS SAJAMA

En el plano gremial, destacó que hubo algunos avances, ya que "cerca de 10 mil compañeros fueron recategorizados", aunque advirtió que "hay intendentes que han avanzado y otros que no, como en el caso de Libertador, donde ATE no fue recibido por el intendente. Hemos hablado con Provincia para destrabar la situación y avanzar con el pase a planta permanente".

Respecto de los trabajadores contratados durante la pandemia, el dirigente gremial pidió al gobernador que "reconozca a los compañeros que pusieron el cuerpo en momentos difíciles, muchos de los cuales ya no están. En otras provincias fueron reconocidos con el pase a planta, esperamos que aquí ocurra lo mismo".

A poco de finalizar el año, Sajama expresó su preocupación por la falta de certezas sobre la continuidad laboral de quienes tienen contratos que vencen en diciembre. "No podemos esperar al último momento para saber qué pasará con ellos. La situación económica amerita que todos los contratados tengan garantizada su continuidad", subrayó.

En cuanto al bono de fin de año, el gremio reiteró su pedido de 500.000 pesos, aunque trascendió que el Gobierno podría otorgar una suma de alrededor de 300.000 pesos. "Nosotros siempre pedimos aumento salarial y no un bono. El salario se viene deteriorando. Sería importante que el bono se incorpore al sueldo y represente una verdadera mejora", manifestó Sajama.

Van al paro nacional

Finalmente, el gremio anunció su adhesión al paro nacional del 19 de noviembre, convocado en rechazo a las reformas laborales impulsadas a nivel nacional. "Vamos a estar en la calle, ya sea con una movilización o una radio abierta, para expresar nuestro rechazo a cualquier medida que quite derechos a los trabajadores. Seremos el único sindicato que saldrá a decirle no a la reforma", concluyó el titular de ATE Jujuy.