Avances en modernización de la administración pública

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, mantuvieron una reunión en la que analizaron aspectos vinculados con el programa de Digitalización estatal. En el encuentro, concretado recientemente, avanzaron en la transformación digital de la cartera de Seguridad y de esta manera poder cumplir con los objetivos encomendados por el gobernador de la provincia Carlos Sadir de que “más ciudadanos accedan a los servicios digitales de manera ágil, transparente y segura”.

Entre los temas abordados, se destacaron la modernización del servicio 911, la necesidad de geolocalización automática de llamadas y la integración con sistemas nacionales para el intercambio de información. También se planteó la incorporación de las comisarías al ecosistema digital de “Tu Jujuy” y la capacitación de equipos en herramientas de Gestión Documental Electrónica (GDE). Según se informó, en la ocasión se presentó “una propuesta innovadora para incorporar análisis de sentimiento en llamadas de emergencia; además se acordó avanzar con nuevas instancias de trabajo técnico y capacitaciones específicas para la implementación de estas mejoras”.

El equipo del Ministerio de Planif icación Estratégica y Modernización, encabezado por Isolda Calsina; la secretaria de Innovación Pública, Alejandra Mollón; y el secretario de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel, recibió al ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, en una reunión de trabajo en el marco del Plan de modernización de la administración pública.

Durante el encuentro se presentó la segunda etapa del plan de implementación del sistema GDE, destacando el método y los pasos proyectados para su ejecución en el Ministerio de Infraestructura. “Este sistema representa una herramienta fundamental para optimizar la gestión administrativa, mejorar la trazabilidad documental y fortalecer la transparencia institucional. Como parte del análisis estratégico, se identificaron puntos críticos y áreas prioritarias para avanzar en la transformación digital del Ministerio a cargo de Stanic”, destacó una entrega de prensa oficial.

Al respecto, la ministra Calsina subrayó que presentaron a Stanic “los próximos pasos del proceso de implementación del expediente electrónico, destinado a simplif icar, hacer más eficiente y ágil los trámites y servicios que brindan a la ciudadanía”. “Este encuentro marca un avance significativo hacia la transformación digital de las áreas de gobierno, alineadas con los objetivos de eficiencia, transparencia y modernización encomendados por el gobernador Carlos Sadir, con el propósito de acercar y facilitar los trámites que se realizan en el Estado para la gente”, destacó el parte de prensa.

El gobernador Sadir y la ministra Calsina presentarán hoy a las 11 Infraestructura de Datos Espaciales Jujuy (Idejuy).